Туристка из России утонула в курортной Аланье

Аланья, 2 ноября. Пожилая россиянка утонула во время отдыха в Турции, пишет издание Türkiye.

Инцидент произошел приблизительно в 15:00 по местному времени 1 ноября в курортном районе Аланьи в провинции Анталья. Семидесятилетняя туристка из России Тамара З. решила искупаться в море. Спустя некоторое время она начала тонуть. Отдыхающие вытащили ее из воды и вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место ЧП медики экстренно госпитализировали пострадавшую. Несмотря на реанимационные действия россиянка скончалась в больнице. Тело направили в морг на судмедэкспертизу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два туриста утонули в один день на курортах Аланьи.