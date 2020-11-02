Онищенко предложил запретить туристические поездки в Турцию

Властям не стоило разрешать туристические поездки в Турцию россиянам на фоне пандемии COVID-19. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко. Он предложил ввести запрет на туристические путешествия в страну Средиземноморья.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство заболевших коронавирусной инфекцией россиян, которые вернулись из-за рубежа, — прибывшие из Турции.

«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше десяти тысяч положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сказала Анна Попова.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что ранее предупреждал об опасности возобновления туристических поездок в Турцию из России. По мнению парламентария, решение возобновить сообщение между странами было «пролоббировано туристическим бизнесом».

«Открывать границу для деловых поездок, для дипломатических поездок — пожалуйста! Такие люди едут не собирать коронавирус, а делом заниматься. А туристам я еще тогда не рекомендовал [ездить в Турцию]. <…> Этого делать было нельзя», — сказал Геннадий Онищенко в комментарии ФАН.

Решение возобновить туристические поездки далось высокой ценой — здоровьем людей и в какой-то степени благополучием обстановки внутри страны, добавил Онищенко. При этом, уверен депутат, инициировать сейчас закрытие границ не стоит. Он предложил вместо этого запретить туристические поездки в Турцию.

«Границы закрывать не надо, надо запретить ездить отдыхать. Это делается очень просто, потому что путевки продают, туристов возят чартерами. <…> Я говорил, как только открылось сообщение, пожалуйста, пусть деловые поездки будут — бизнес останавливать неоправданно, но вывозить туда миллионы наших людей — это полное безобразие. Нужно просто запретить туристам путевки. <…> И с людьми надо работать — не рекомендовать поездки. Мало того, что мы поддержали экономику Турции, так нам еще и болезнь привезли те, кто за свои деньги заражаться ездили», — подытожил Геннадий Онищенко.

Напомним, по данным на 2 ноября, в России выявили 18 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 по стране за все время распространения эпидемии составило 1 655 038 человек.