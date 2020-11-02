Елена Панина о гражданстве для Сноудена: Россия — прибежище идеалистов

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который получил в России сначала убежище, а потом вид на жительство, объявил о намерении подать документы на российское гражданство.

«После многих лет жизни в разлуке с нашими родителями ни у меня, ни у моей жены нет желания жить в разлуке с нашим сыном. По этой причине в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаемся на получение двойного гражданства США и России», — написал он в Twitter.

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал СМИ секретную информацию АНБ, касающуюся слежки американских спецслужб за гражданами. Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже, он бежал из США в Гонконг, потом в Россию. В августе того же года экс-сотрудник АНБ получил временное убежище в нашей стране, а затем — бессрочный вид на жительство.

Безусловно, его желание получить российское гражданство — знаковое событие. Оно говорит о том, что Россия является единственным в мире прибежищем идеалистов, неравнодушных людей, борющихся за гражданские права, свободы и справедливость. Не будет преувеличением сказать, что решение Сноудена выбрать конечной целью своего маршрута Россию сохранило ему свободу, а возможно и жизнь.

И какой же контраст с судьбой другого выдающегося идеалиста, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа! Его подвергли преследованию те самые страны, которые кичатся своим уважением к свободе слова и независимой журналистике. Сначала в Швеции против него возбудили уголовное дело по крайне сомнительному и странному поводу, затем преследовали в Великобритании — уже по чисто формальным причинам, якобы за неявку в полицию. Наконец, устроили многолетнюю осаду посольства Эквадора в Лондоне и добились его выдачи, сломав через колено представителей власти этой латиноамериканской страны. И все это — в угоду США, которые жаждут расправиться с диссидентом.

Запад представляет себя оплотом свободы и права. Но кто бежит из России на Запад? Олигархи, теневые дельцы, коррупционеры, проворовавшиеся чиновники. Нашу страну представляют в западной пропаганде каким-то авторитарным Мордором, а по факту такие люди, как Сноуден, находят здесь, в России, второй дом.