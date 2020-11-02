Политолог назвал главное условие скатывания США в полноценную войну

Москва, 2 ноября. Результаты президентских выборов, которые пройдут в США уже во вторник, 3 ноября, могут привести к началу полноценного гражданского противостояния, но лишь в одном отдельном случае. Такого мнения придерживается известный российский политолог Сергей Михеев. В эфире интернет-программы «Михеев. Итоги», опубликованной на сайте информационного издания «Царьград», он высказался о возможных итогах политического противостояния между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом, а также объяснил, что может привести полноценной гражданской войне в США.

Михеев подробно проанализировал политическую ситуацию, возникшую в США на фоне предстоящих президентских выборов, и предположил, что результаты избирательного процесса, вероятнее всего, не приведут к масштабным акциям протеста и гражданским волнениям в стране, которые могут перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

«Я не разделяю оптимизма экспертов. Они считают, что после выборов буча продолжится, все передерутся. Хорошо бы, если б так. Я был бы не против, если бы в Америке началась гражданская война», — сказал Михеев, заметив, что после оглашения результатов политическое противостояние в США прекратится.

Политолог уверен, что победу на президентских выборах в США одержит Джо Байден. Однако такой исход не приведет к политическому расколу страны, поскольку Дональд Трамп не намерен ввязываться в дальнейшее противостояние — он признает результаты выборов и покинет Белый дом.

«Я думаю, что, если Трамп проиграет, он сольется. Не будет даже никого призывать к пересчету голосов, волнениям и так далее», — заявил политолог.

Михеев заметил, что США могут скатиться в полноценную гражданскую войну лишь при одном важном условии. Дональд Трамп все-таки может продолжить политическую борьбу после выборов, если проиграет с разрывом всего в 1-2%. Подобная ситуация действительно может грозить Вашингтону серьезными последствиями, поскольку в стране начнется новый этап политического противостояния, который может привести к образованию двух противоборствующих сторон.

Ранее политолог и американист Борис Межуев рассказал, каким образом Россия «может выиграть», если пост президента США займет Джо Байден. Он обратил внимание, что подобная ситуация сыграет на руку Москве, поскольку она сможет поставить на место Варшаву.