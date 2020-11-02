Санкт-Петербург, 2 ноября. Национальные диаспоры воюющих в Нагорном Карабахе государств хотят жить в России мирно, заявил доцент кафедры международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Кто принесет мир в Нагорный Карабах?».

Ниязов считает, что армянская и азербайджанская диаспоры в России не могут повлиять на решение правящих кругов в Ереване и Баку, чтобы остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе.

«Будучи реалистом, человеком который безэмоционально относится к этим вопросам, могу сказать, что сегодня ни армянская диаспора, ни азербайджанская диаспора ничего сделать не смогут. Они не смогут оказать давление на свои правительства», — констатировал эксперт.

По словам политолога, единственное, что могут сделать национальные диаспоры воюющих в Нагорном Карабахе государств, — это постараться вести диалог и не допускать конфликтов в России.