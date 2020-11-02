Сотрудника золотовалютного рынка Ливии ограбили на 450 тысяч долларов

Триполи, 2 ноября. Неизвестные ограбили сотрудника золотовалютного рынка Аль-Мошир на 600 тысяч динар.

По данным издания Ljbctv, группа вооруженных людей атаковала Халида Мухаммеда около работы. Мужчина обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что направлялся домой, когда несколько автомобилей без номеров заблокировали дорогу. Из машин вышло четверо мужчин, которые начали угрожать ему оружием и требовать деньги.

Злоумышленники обыскали транспортное средство пострадавшего и похитили у него 600 тысяч динар, а также 20 тысяч долларов (суммарно более 450 тысяч долларов). После этого грабители скрылись с места происшествия. Полиция до сих пор их разыскивает. После случившегося Мухаммед общался с журналистами. Он заявил, что с приходом Правительства национального согласия к власти криминогенная ситуация в Ливии значительно ухудшилась.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о нападении боевиков ПНС Ливии на жителя Триполи. Мужчина «заплатил» 10 тысяч динар за сохранение жизни.