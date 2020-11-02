Госдума предложила бундестагу объединить усилия в борьбе с терроризмом

Москва, 2 ноября. Российским и немецким парламентариям нужно объединить усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев.

«Терроризм, экстремизм, разжигание розни — национальной, межнациональной, религиозной — недопустимы. Мы люди цивилизованные, и должны здесь как раз искать общие точки соприкосновения в этих вопросах, объединять наши усилия по противодействию», — сказал он на встрече с немецкой парламентской делегацией во главе с председателем германо-российской парламентской группы бундестага Робби Шлундом.

Василий Пискарев добавил, что сторонам следует также искать общие пути решения этих проблем. По его словам, депутаты бундестага имеют такие же подходы и тоже видят в этом большие угрозы. Парламентарии настроены на то, чтобы объединять усилия по противодействию этим угрозам, подчеркнул глава комиссии.

Робби Шлунд, в свою очередь, выразил надежду, что парламентарии обеих стран будут прилагать усилия для развития диалога, чтобы выйти на консенсус по многим вопросам.

Отметим, ранее Госдума обратилась к немецкому бундестагу с просьбой оказать содействие в получении российскими правоохранительными органами необходимых материалов по произошедшему с блогером Алексеем Навальным.