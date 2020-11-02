Депутат Вострецов назвал главную ошибку Азербайджана в Нагорном Карабахе

Главной ошибкой Азербайджана стал тот факт, что Баку решает территориальный спор с оружием в руках. Об этом в комментарии ФАН рассказал депутат Государственной думы Сергей Вострецов во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Комментируя документальный фильм ФАН «Один день в Карабахе», Вострецов обратил внимание, что именно Азербайджан с оружием в руках пришел на территорию Нагорного Карабаха. Поэтому критика фильма со стороны азербайджанской стороны неуместна.

«Несмотря на критику с азербайджанской стороны, не армяне и не местные жители пришли на территорию Нагорного Карабаха воевать. Пришел Азербайджан. Правильно ли это или нет, принадлежит ли территория азербайджанцам — вопрос десятый. Они пришли с оружием в руках на территорию автономной республики, а автономия по факту состоялась. Они рушат дома. Я считают, что жители Нагорного Карабаха имеют право защищать свою землю и территорию», — пояснил Сергей Вострецов.

Он отметил, что нет смысла ворошить прошлое. Можно бесконечно искать правду в различных исторических событиях, но надо исходить из сегодняшнего положения дел. По его мнению, Азербайджан мог бы инвестировать в развитие Нагорного Карабаха.

«Кто ему мешал это делать? Не дожидаясь решения территориальных споров, они бы экономически решили этот вопрос. Мирно. Почему Крым воссоединился с Россией? Потому что крымчан не устраивала экономическая ситуация на Украине. Плюс они исторически себя ассоциировали с Россией. Крым всегда был русской землей. Россия никогда не уходила из Крыма. Там всегда была наша военная база. Мы вкладывали в экономику. Когда люди видят, что они не чужие, тогда будет другая ситуация. Азербайджану надо было экономически вкладываться в эти территории, тогда бы и вопросов сегодня не было», — добавил Сергей Вострецов.

Ранее ФАН опубликовал интервью с оператором Евгением Рудаковым, который планировал снять в Нагорном Карабахе телевизионный репортаж, но увиденное так его потрясло, что получился пронзительный и страшный документальный фильм.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.