Бабаханян оценил фильм ФАН «Один день в Карабахе» с точки зрения истории

Представитель Региональной армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, историк Ваган Бабаханян высоко отозвался о фильме ФАН «Один день в Карабахе», поставив картину в исторический контекст. Обсуждение документального фильма, посвященного войне в Нагорном Карабахе, состоялось в понедельник, 2 ноября, в рамках онлайн-эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

По окончании эфира Ваган Бабаханян рассказал о своих впечатлениях корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Сразу скажу, фильм хороший, мы выложили его на сайт нашей общины, — отметил историк. — Мы очень признательны и создателям фильма, и [депутату Госдумы] Виталию Милонову, который был в составе группы, посетившей Карабах».

В то же время, по мнению Вагана Бабаханяна, который является специалистом по истории армянского народа и по истории турецкого геноцида армян, одного небольшого фильма недостаточно, чтобы привлечь внимание к проблеме Карабаха.

«Я был бы рад, если бы ситуацию показали и с азербайджанский стороны, — говорит Бабаханян. — Кроме того, мне кажется недостаточным просто показать, как страдают простые люди. Проблема гораздо шире. Тысячи трупов, в том числе с той [азербайджанской] стороны, и что с этим делать? Я сам видел запись, как пленный игиловец (ИГИЛ1 — террористическая группировка, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН) говорит: «Нам две тысячи [долларов] в месяц должны были платить!» Да, я очень благодарен создателям фильма, но, на мой взгляд, можно сделать больше».

Бабаханян предложил организовать в армянской общине круглый стол для СМИ, чтобы донести до журналистов весь масштаб проблемы Нагорного Карабаха, о которой, с его точки зрения, сегодня многие просто не знают.

«Мы не будем показывать ничего тенденциозного, но чем больше у людей информации, тем лучше», — говорит историк.

По его мнению, конфликт в Нагорном Карабахе — это не конфликт армянского и азербайджанского народов, все гораздо глубже.

«Другая сторона [официальный Баку] приглашает наемников; [президент Турции Тайип] Эрдоган там все контролирует, а [президент Азербайджана Ильхам] Алиев — это просто декоративный человек. Сам азербайджанский народ тоже страдает от преступной политики, которую ведет их руководство. Милонов оценивает это правильно. Азербайджан творит военные преступления, об этом надо громко говорить, этому нужно давать оценку. Это придет сюда, это уже стучится в дверь, и надо об этом громче говорить, иначе мы можем пропустить точку невозврата. Де факто в Нагорном Карабахе сейчас защищаются также российские интересы. Не зря [журналист Владимир] Соловьев сказал, что это месть России за Сирию и за Крым».

Ваган Бабаханян призвал журналистов активнее освещать эту войну — это единственный, с его точки зрения, способ заставить тех, кто ее развязал, прекратить кровопролитие.

«У маленькой Армении и большой России сейчас общие интересы», — подчеркнул общественник.

В конце прошлой недели состоялась премьера документального фильма ФАН, снятого в Нагорном Карабахе — республике в Закавказье, где уже второй месяц фактически идет война на уничтожение армянского населения. Азербайджанские силы непрерывными бомбежками и обстрелами пытаются изгнать местных жителей с их родной земли. Баку использует турецкую военную технику. Также сообщается, что в боевых действиях на стороне Азербайджана участвуют наемники из Сирии, принадлежащие к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ.

Создатели картины, рассказывающей об одном дне непокоренного Арцаха, стараются донести призыв к миру до всех, кто готов его услышать. Необходимо немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров — таков посыл фильма ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.