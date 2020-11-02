Депутат объяснил, почему Нагорный Карабах может стать вторым Афганистаном 



Санкт-Петербург, 2 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов прокомментировал военные действия и рассказал, как можно разрешить данный конфликт.

«30 лет этот конфликт тлел и сейчас его раздули до позиции — «либо смерть, либо территории». Не думаю, что данный конфликт был организован либо Азербайджаном, либо Арменией. Конечно, были внешние игроки. Мы видим, что они разыграли большую карту в Европе и на Ближнем Востоке, также присутствует здесь влияние Америки», — заявил Сергей Вострецов.

По словам депутата Госдумы, в конкретном случае вопрос коснулся территории и национальной карты.

«Все это превратит Нагорный Карабах в Афганистан. Выжженная земля никому не нужна. Победителя здесь не будет. Договариваться армянам и азербайджанцам придется вместе, потому что это их общий вопрос. Договоренность — это дорога с двусторонним движением. Бряцать оружием не получится», — сообщил эксперт.

Сергей Вострецов также отметил, что если начнется геноцид, то в ситуацию вмешаются представители нескольких стран, чтобы остановить его.

«Нужно найти ключ к решению [проблемы], поэтому необходимо убрать эмоции», — высказался депутат Госдумы.

По мнению Вострецова, нужно прекратить войну на территории Нагорного Карабаха, ввести бесполетную зону, чтобы не страдало мирное население, а после сесть за стол переговоров.