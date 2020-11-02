Разоблачен фейк про обесценивание рубля в 40 тысяч раз за 30 лет

По информационному полю страны пробежал фейк, да еще со ссылками на мнения экспертов о том, что за 30 лет Борис Ельцин и Владимир Путин якобы сделали рубль слабее в целых 40 тысяч раз по отношению к американскому доллару.

Сенсация? Еще бы! Вопрос только в том, откуда у нее растут ноги. Видимо, оттуда же, откуда и руки авторов этой сенсации, — из места, заменяющего для них голову.

Хотя технология проста: 1 ноября 1990 года Госбанк СССР установил коммерческий курс национальной валюты к доллару, по которому вместо официальных 63 копеек «вечнозеленый бакс» сразу стал стоить 1,8 «деревянных» рубля. Сейчас же курс российской валюты — около 80 рублей за доллар. Вычисленное таким образом падение рубля составляет примерно 44 раза. А еще тысяча раз — это, видимо, деноминация 1997 года в соотношении 1000 «старых» рублей к 1 «новому».

Все сходится? Все правильно?

Если все сходится и все правильно, то 44 тысячи нынешних рублей должны быть примерно равны одному советскому. И по номинальному обменному курсу, и по паритету покупательной способности, и по уровню реальных доходов населения. Но так ли это?

Про номинальный обменный курс рубля уже сказано выше — 44 раза и не больше! А что с паритетом покупательной способности? Эта статистика — не бином Ньютона и не военный секрет. Оценки, проведенные с использованием различных методик, дают разброс в диапазоне 200–250 нынешних российских рублей к одному советскому. Следовательно, средняя ежемесячная зарплата в СССР 1990 года, а это 303 рубля, соответствует современной зарплате в диапазоне 60–75 тыс. рублей. В первой половине 2020 года официальная средняя зарплата в РФ составила 49 693 рубля. Похуже, но не критично.

Только не надо делать поправок «на социальное неравенство» — Советский Союз образца 1990 года уже был «царством кооперативов», зарплаты в которых были космическими. Как и товарный дефицит на потребительском рынке, поскольку произведенное придерживалось, чтобы завтра продать вдвое дороже, чем сегодня.

Так что, дензнаки на руках у людей тогда были, но вот купить на них что-то, кроме хлеба насущного, становилось все большей проблемой. Общесоюзный рынок стремительно разрушался, и следующим шагом — уже в 1991 году — стали различные местные «карточки покупателя» и «купоны».

Нижняя медиана реальных доходов населения тогда лежала на уровне 180–200 рублей, как сегодня она лежит на уровне 25—30 тысяч. То есть нынешний показатель соответствует 140–150 советским рублям, или примерно 65–70% от уровня 1990 года. Это без учета «тени». Напомню, в 2000 году, когда Путин пришел к власти, зарплаты составляли 25–30% от уровня 1990 года, а с «тенью» — до 50%.

Так что, в целом социально-экономическая ситуация в нынешней России — примерно на том же уровне, что и 30 лет назад, только с обратным знаком: проблема — не купить, а продать. Конечно, это повод не для гордости, но для оптимизма и даже не слишком сдержанного. Если брать планку в 250 нынешних рублей за 1 советский, то сейчас за доллар надо было бы отдавать 157,5 рублей, а если в 300, то вообще 189!

Кстати, в итоге получается, что реальная инфляция доллара за эти 30 лет была вдвое выше, чем инфляция рубля. Или что советские 63 копейки за доллар были безбожно задранным обменным курсом, и реально доллар в 1990 году стоил копеек 30, не больше… Истина лежит где-то посредине между двумя этими тезисами.

Но в любом случае ясно, что 1 советский рубль образца 1990 года не равен и не может быть равен 44 тысячам нынешним российских рублей. То есть мы имеем дело с очередным вбросом бредового фейка. Но вишенка на этом торте, слепленном «из дерьма и палок», конечно же, инвективы в адрес действующего президента России. Перечитаем подачу фейка еще раз: «За 30 лет Ельцин и Путин сделали рубль слабее в 40 тысяч раз по отношению к американскому доллару».

Кстати, про Михаила Горбачева — ни слова. А ведь с 1 ноября 1990 года по 26 декабря 1991 года, то есть за последний год с небольшим его правления коммерческий обменный курс отечественной валюты рухнул с 1,8 до 5,775 рублей за доллар, то есть в 3,2 раза! За 1992–1999 годы, восемь ельцинских лет, он снизился с 5,775 до 27 рублей — в 4,67 раза. Тогда как в 2000–2020 годах за «путинское двадцатилетие», российская денежная единица номинально стала дешевле всего в 2,5 раза.

Как говорится, почувствуйте разницу!