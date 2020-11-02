МЧС не будет штрафовать россиян за появление на пляже с собакой

Москва, 2 ноября. С 1 января 2021 года вступят в силу три приказа МЧС России, один из которых устанавливает единые правила пользования пляжами России. В частности, россиянам запретят приводить с собой на пляж животных — за исключением собак-поводырей. Однако ответственность за нарушение этого правила не предусмотрена, и МЧС со своей стороны не будет штрафовать владельцев собак в пляжной зоне, передает ФАН.

Введение запрета на присутствие животных в зоне отдыха на пляжах России не станет новостью в законодательной базе. Подобные ограничения прописаны сейчас в 85 региональных актах, регулирующих правила охраны жизни людей на водных объектах, разъяснил начальник отдела ГИМС Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Андрей Печенин. Он также пояснил, почему в МЧС решили прописать этот пункт в едином своде правил для всех регионов России.

«Почему-то многих беспокоит комфорт животных, но не жизнь и безопасность людей, — рассказал представитель МЧС России. — Есть запрет на то, чтобы не приводить животных в целом: это обусловлено безопасностью и санитарными нормами. Мы понимаем, что животное может оставить следы жизнедеятельности на местах, где люди потом расстилают полотенце. Не думаю, что кому-то будет приятно отдыхать в таких обстоятельствах».

Запрет касается именно зон для купания, подчеркивают в МЧС, а гулять с животными по берегу никто не запретит. Кроме того, ответственность за нарушение пункта про животных не установлена в Кодексе РФ об административных правонарушениях, поэтому сотрудники МЧС России не будут штрафовать собачников на пляже.

Штрафы могут устанавливать регионы — в таком случае сумма штрафа будет прописана в региональных актах. Кроме того, отказать посетителям с собаками в пропуске смогут владельцы пляжа. При этом в МЧС не рекомендуют выдавать свою собаку за «разрешенного» поводыря, поскольку на такой вид сопровождающих животных выдаются специальные документы, что легко проверить.

Новые нормы также запрещают отдыхающим играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, срывать и притапливать буйки, играть в воде с захватом, подбрасыванием и нырянием, плавать на досках, бревнах и лежаках, прыгать в воду с необорудованных сооружений и купаться при подъеме запрещающего флага.

Цветные флаги теперь будут подниматься на пляжах при определенной скорости ветра, штормовом предупреждении, волнах и загрязнении воды — они станут предупреждать об опасности купания на российских пляжах.