Депутат Вострецов: Нужно признать Нагорный Карабах отдельным государством

Санкт-Петербург, 2 ноября. Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов считает, что конфликт в Нагорном Карабахе достиг такого накала, что ни одна из воюющих сторон не смирится с тем, чтобы эта территория стала частью Армении или Азербайджана.

По словам депутата, остановить войну сможет признание Нагорно-Карабахской Республики самостоятельным государством.

«Нужно создать отдельное государство, как в случае с Косово, и дать людям спокойно жить. Без окраса Армении или Азербайджана. Если действительно кто-то хочет добра для людей — нужно убрать оттуда политику. Сегодня Азербайджан — более сильная сторона в этом конфликте. И с технической стороны, и с людской. Понятно, почему армянская сторона просит помощи у России — потому что ей одной не решить этот вопрос. Гласно, не гласно помогает Турция? Да, гласно. [Тайип Реджеп] Эрдоган делает такие серьезные заявления, фактически провоцирует всех. Поэтому военного решения этого вопроса не будет. Ну, возьмет Азербайджан теоретически эти территории — но вы хотите вечного терроризма? Вы хотите, чтобы у нас вечно пылало на Кавказе? [Поможет] только мудрое человеческое решение. Принятие политического решения способно остановить эту войну», — заявил Вострецов во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот» на тему «Кто принесет мир в Нагорный Карабах?».

По мнению депутата, разбираться в истоках конфликта на данный момент бессмысленно, потому что за прошедшие годы выросли новые поколения жителей Нагорного Карабаха, которые не несут ответственности за события 30-летней давности. Однако именно они являются главными жертвами войны.

Конфликт в Нагорном Карабахе может перерасти в межрелигиозный, и тогда война там будет вестись вечно, уверен депутат.

«Искать правого — кто прав, кто виноват в том конфликте, смысла нет. Сейчас важно не приплетать к этим делам религию. Ошибкой Эрдогана было, что он из Святой Софии опять сделал мечеть. Ошибка президента Франции — что они играют с карикатурами. Ошибка лидеров государств — когда они играют с религией, особенно в военных конфликтах. Если мы сюда замешаем религию, этот конфликт вообще никогда невозможно будет остановить» — считает Вострецов.

Российский политик одинаково хорошо относится и к гражданам Армении, и к гражданам Азербайджана. Он считает, что обе стороны виновны в подогревании конфликта. Вострецов предложил подумать прежде всего о людях, которые проживают в НКР и хотят мира.