Эксперт рассказал, какие задачи будет решать Су-57

НАТО сжимает кольцо вокруг России, которой в этой ситуации нужна надежная оборона границ. С этой ролью и будет справляться истребитель пятого поколения Су-57. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Су-57 на вооружении ВКС

В декабре текущего года на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поступит первый истребитель Су-57 с двигателем второго этапа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Уже в 2021 году на вооружение России поступит еще четыре таких истребителя. Позднее поставки возрастут до 15 единиц в год. До 2028 года планируется поставить 76 Су-57.

Согласно плану, истребитель пятого поколения будет поставлен в войска в двух этапах. Первые машины Министерство обороны РФ закупит с двигателями четвертого поколения, на втором этапе — с 2023 года — уже с новыми силовыми установками.

Надежная оборона границ России

Как отметил Владимир Соловейчик, на фоне агрессивных действий блока НАТО такого рода боевые машины будут в отечественных ВВС явно нелишними. По всему периметру российских границ растет напряженность: на юге — агрессивные действия члена НАТО Турции, глава которой Реджеп Тайип Эрдоган активно разжигает войну на Кавказе.

«На северо-западе — усиливается натовское военное присутствие в Прибалтике и Польше, растет военная угроза Калининградской области. На западе — страны НАТО давят на братский нам белорусский народ, хотят поработить его. На юго-западе — Украина с ее претензиями на Крым, которые также поддерживает Эрдоган», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его словам, в случае победы на президентских выборах в США демократов агрессивность НАТО лишь усилится. Джо Байден и его команда захотят устанавливать по всему миру «американские стандарты демократии», силой насаждать марионеточные режимы. В этой ситуации необходима надежная оборона всех границ РФ, в том числе и воздушного пространства.

«Поэтому крайне важно серийное производство Су-57 и передача первых его образцов в войска. Это наш ответ Турции и США. Какие задачи будет решать Су-Су-57? Воздушное патрулирование, перехват вражеских самолетов, например», — заключил Владимир Соловейчик.

Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех воздушных объектов, надводных и наземных целей. Впервые в небо Су-57 поднялся 29 января 2010 года. Су-57 может использовать крылатые и управляемые ракеты класса «земля-воздух» и «воздух-воздух». Всего истребитель пятого поколения может применять 14 типов вооружений.