Правозащитник обвинил Facebook в ангажированности на выборах в США

Представители почти ста американских общественных организаций жалуются на блокировку групповых и персональных аккаунтов в социальной сети Facebook накануне выборов в США, рассказал ФАН вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов.

По данным комитета, ряд общественных организаций США, в том числе Peoples Power Assembly, Youth Against War & Racism, Prisoners Solidarity Committee и Women In Struggle, столкнулись с ограничениями активности в соцсетях за планирование протестных митингов 4 ноября под слоганом «If Trump steals the election» («Если Трамп украдет выборы»).

Как ранее объяснял Ионов в интервью ФАН, правозащитное общество США сомневается в прозрачности проведения выборов в условиях голосования по почте и при отсутствии наблюдателей. Так, на днях Twitter отметил репортаж телеканала RT о выборах в США маркировкой «вводящий в заблуждение» и отключил возможность делать ретвиты и комментарии к посту.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — отмечалось в сообщении социальной сети.

В редакции RT уточнили, что репортаж был о нарушениях во время проведения выборов в США из-за пандемии.

«Мы наблюдали введение этого ограничения для RT, но теперь видим его для самих американских граждан, — обратил внимание Александр Ионов. — Это беспрецедентная ситуация с точки зрения электорального права и подтверждение того, что социальные сети в США напрямую ангажированы властью».

Собеседник ФАН предложил вспомнить недавние протесты в других странах: американские соцсети не препятствуют тому, чтобы там проходили митинги, и не блокируют аккаунты с призывами несогласных.

«Но как только дело коснулось самих США, Facebook закрыл аккаунты, где было 20–60 тысяч пользователей. С точки зрения правозащиты, это вопиющее нарушение, которое обличает соцсеть как ангажированную структуру в части электорального процесса», — констатировал Ионов.

Ожидается, что федеральные власти США установят дополнительную ограду по всему периметру Белого дома на случай возникновения возможных беспорядков, связанных с проведением в стране 3 ноября всеобщих выборов. Ранее канал CNN сообщил о том, что Департамент внутренней безопасности США проводит подготовку к возможным протестам, которые могут вспыхнуть в стране после президентских выборов.

По информации источников американского телеканала, к протестам готовятся два ведомства Министерства внутренней безопасности США: иммиграционная и таможенная полиция, а также погранично-таможенная служба. Именно эти подразделения привлекались для подавления беспорядков в Портленде и Вашингтоне.

В Международном комитете по защите прав человека добавляют, что протестов ждут и коммерческие заведения американских городов — вплоть до того, что крупные магазины заколачивают окна, а малый бизнес выезжает из помещений, опасаясь погромов и мародерства.

«На протесты могут выйти все, — считает Ионов. — И профсоюзы, и представители Black Live Matter, и антивоенные организации, и представители национальных меньшинств, которые оказались заложниками новых поправок Дональда Трампа. Возможно, в первые дни сразу не выйдет много людей, но этот маховик будет раскручиваться».

Добавим, что социальная сеть TikTok также ограничит публикации с преждевременными заявлениями о победе того или иного кандидата на президентских выборах в США.