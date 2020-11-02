Глава «Садоводов России»: Напомню дачникам про обязательные работы в ноябре

Близится зима, и садоводы с дачниками, казалось бы, могут с полным правом отдыхать от напряженного сезона. Однако есть такие работы, которые нужно успеть сделать в ноябре.

Первым делом наводим порядок на участках — это самое главное, пожалуй. Потому что люди часто собирают урожай и все бросают. Они думают так: «Осень, что я там буду бороться с сорняками, все равно зима скоро придет». На самом деле такая теплая осень может продолжаться, некоторые сорняки будут укрепляться и даже разбрасывать семена, например мокрица. Надо обязательно обращать на это внимание.

Нынешний год был очень влажным, поэтому есть опасность проявления болезней. Взять, например, гнилые, мумифицированные яблоки. Они либо валяются на земле, либо висят на ветках. Это все необходимо тщательно убрать, потому что, если их оставить, следующий год будет крайне неблагоприятным в плане фитосанитарной обстановки. Мы теперь с пандемией и понимаем, что если много больных людей собрать в одном месте, то будет не очень хорошо. Так и с яблоками.

Если говорить о листьях… Я, если убираю их осенью, то исключительно только больные. А если здоровые, то, как правило, оставляю. В принципе, к весне мало что остается, потому что листья перерабатываются почвенными организмами. Но, в принципе, у каждого дачника — свое отношение к листьям, здесь нет какого-то одного совета или аксиомы.

Сейчас можно и нужно обрезать кустарники, чтобы снять с весны эти работы. Да, обычно обрезка происходит весной, до пробуждения почек. Но ягодные и декоративные кустарники вполне допустимо подрезать именно поздней осенью, когда облетели листья и виден скелет куста, да и снег еще не выпал. Поэтому берите секатор, обрезайте — только, естественно, делайте это правильно. Виноград, например, лучше обрезать осенью. Весной его обрезать не рекомендуется, так как он очень сильно «плачет» — это так называемое «пасокотечение». При любом срезе у него капельки сока идут.

По поводу укрытия растений и кустарников — будьте осторожны. Самое главное — помнить о том, что от неумелого укрытия растение страдает даже больше, чем если его вообще не укрывать. Многие садоводы — да больше половины, если пройтись по участкам, — неправильно это делают. Берут и закручивают кустарники черной пленкой, и под ней все сопревает.

Укрытие должно быть таким, чтобы там была воздушная прослойка. Если вам действительно хочется это сделать, не надо укрывать растение только потому, что кто-то об этом говорит. Вы же не надеваете шубу посреди лета только потому, что где-то на Чукотке стало холодно.

Надо не слушать глупые советы, а всегда фильтровать информацию. Есть растения, которые вообще не нужно укрывать. Например, я в последнее время ничего не укрываю. Если уж укрываете, то делайте это так, чтобы растение дышало. Делайте это перед устойчивыми морозами. Они у нас по-разному наступают. Морозы и в феврале могут быть, а в январе погода может быть как в октябре. Главное, чтобы ваши растения не сопрели. Чаще всего в последнее время они страдают как раз от того, что подопревают, а не о того, что замерзают.

Вообще, самое лучшее укрытие — это снег. Поэтому задача данного процесса — не только от холода спасти, но и от колебаний температуры, от ветров и оттепелей. А есть такие культуры, которые, скажем так, еще недостаточно адаптировались в нашей климатической зоне. Например, жимолость съедобная: как тепло, она сразу начинает распускаться, расцветать. Вот сейчас у некоторых садоводов она цветет. Если бы был снег, она прекрасно под ним находилась бы. Замерзнуть никогда не замерзнет, переносит любой мороз. Оттепель же переносит гораздо хуже.