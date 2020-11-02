Путин провел встречу с финалистами конкурса «Большая перемена» в «Артеке»

Москва, 2 ноября. В «Артеке» президент Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена», приехавшими из всех городов России. Встреча прошла в онлайн-формате, обращение президента зал встретил бурными овациями, передает корреспондент ФАН.

Президент предложил сделать этот проект ежегодным, чтобы расширить возможности участников и дать в новом году поучаствовать и другим школьникам. Кроме того, глава РФ рассказал, какую роль должно сыграть государство для самореализации человека.

«Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека. Раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке… Помочь найти свой путь в жизни», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что именно от этих действий зависит будущее России, ее успехи и достижения. Отметим, финал всероссийского конкурса для школьников проходит в «Артеке» с 1 по 5 ноября. В него вышли 1200 учащихся. Сам конкурс стартовал в конце марта. В нем приняли участие более 1 млн школьников. Победителями станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 учащихся 11 классов. Выпускники смогут получить до пяти баллов к своим будущим отметкам для поступления в вуз. Кроме того, победитель заберет приз в размере 1 млн рублей, который можно будет направить на оплату обучения в университете. Что касается учащихся 9-10 классов, то они могут выиграть 200 тыс. рублей.

Конкурс «Большая перемена» входит в платформу «Россия — страна возможностей». Со следующего года проект будет реализовываться в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан».