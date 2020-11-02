Сатановский напомнил о «турецком противостоянии» и «плане 2023» Эрдогана

Москва, 2 ноября. Внешнеполитические амбиции Анкары вызывают серьезные опасения, поскольку власти Турции пытаются оказывать влияние не только на соседние государства, но и на международных политических игроков. Об этом заявил известный российский политический эксперт, востоковед Евгений Сатановский.

В своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» Сатановский обратил внимание на политическую и экономическую ситуацию, которая возникла в Турции во время нахождения на посту президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также предположил, каким образом будет строиться дальнейший государственный курс этой страны.

В первую очередь Сатановский указал на экономическую стратегию, которая была озвучена Эрдоганом во время его нахождения в должности премьер-министра. Речь о специальном плане, согласно которому Турция должна будет войти в десятку «мировых экономик» уже к 2023. Однако, по данным последних финансовых показателей, Анкара не сможет добиться подобных результатов.

Сатановский напомнил, что экономический план Эрдогана должен быть приурочен к столетнему юбилею Турецкой Республики, который будет отмечаться уже 29 октября 2023 года. Однако мировой экономический кризис и развитие пандемии коронавирусной инфекции не позволят Анкаре рассчитывать на достойные финансовые показатели.

«Благосостояние Турции, ее граждан, сокращающееся в последние годы, останется на прежнем уровне, а экспортеры будут пытаться наверстать упущенное из-за торговых войн Турции и пандемии коронавируса», — заметил Сатановский.

Политический эксперт заметил, что экономический провал Анкара пытается скрыть за возросшими внешнеполитическими амбициями. Турция все чаще пытается оказывать давление и влияние не только на соседние страны, но и на крупных политических игроков. Турецкие власти активно развязывают политическое противостояние с некоторыми странами Европейского союза, доводя ситуацию до абсурда, передает «Царьград».

«Фактически его страна противостоит не только всем своим соседям, но и основным мировым игрокам. Очень интересные параллели возникают с Европой, точнее — с Германией, перед началом Второй мировой войны…» — резюмировал политолог.

Ранее Евгений Сатановский высказался о предложении США ввести в Нагорных Карабах миротворческий контингент, состоящий и скандинавских военнослужащих. Он обратил внимание, что подобная инициатива Вашингтона является хитрой уловкой, направленной против России.