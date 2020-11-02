Астропрогноз на ноябрь: тенденции, влияние планет, дата затмения Луны

Астропрогноз на ноябрь говорит, что последний месяц осени ознаменуется нарастающей динамикой процессов в обществе: социально-политических, деловых и межличностных. Каковы будут их тенденции? Под влияние каких планет можно попасть в ноябре и что значит в астрологии лунное затмение? На эти вопросы в беседе с ФАН ответила астропсихолог Инга Лозанчич.

Первая половина месяца пройдет под влиянием Юпитера и Плутона. Это сочетание планет, по словам астропсихолога, может подогреть в человеке честолюбие и желание расширить зону своего влияния.

«У классиков марксизма-ленинизма есть выражение: «Идеи овладевают массами». Это точное описание Юпитера и Плутона в соединении. Плутон — это всегда масса народа, а Юпитер — вектор, который может быть выражен в идее. В конце марта — начале апреля был этот же аспект. Тогда началась, скажем так, официальная самоизоляция — все были под влиянием идеи пандемии и нарастала паника. Сейчас этот аспект повторяется. Я очень надеюсь, что второй волны паники не будет, и люди возьмут эту энергию на развитие своих амбиций», — отметила Инга Лозанчич.

Активизация социальных процессов в последний месяц осени обусловлена и возвращением двух планет — Меркурия и Марса — с ретроградного положения в директное, добавила специалист. В астрологии Меркурий символизирует мышление, социальные контакты и поездки, а Марс — волю и действие.

Меркурий перестанет быть ретроградным уже 3 ноября, а Марс — 14 ноября, в канун новолуния. Это значит, что период с середины ноября — подходящее время для новых начинаний.

Лунное затмение в ноябре: дата и влияние

Еще одна особенность последнего месяца осени — лунное затмение. Его можно будет наблюдать 30 ноября. Инга Лозанчич объяснила, как затмение может повлиять на эмоциональное состояние человека.

«Лунное затмение 30 ноября пройдет на очень хороших аспектах Меркурия к Юпитеру и Сатурну, что не делает эту ситуацию драматичной — бояться этого явления совершенно не нужно. Затмение обычно обостряет эмоциональные и психологические процессы. Люди становятся более возбудимыми», — рассказала Инга Лозанчич.

Кроме того, в этот период может быть заметно влияние «низкого» Нептуна.

«У каждой планеты есть регистры: в низком регистре она вредит, а в высоком — приносит пользу. Низкий Нептун — это туман, обман, неясности, сильная впечатлительность и восприимчивость, которые могут принести и вред, и пользу. А высокий Нептун — это благороднейшая энергия сопереживания, сострадания и действия гуманных принципов», — объяснила Инга Лозанчич.

Астропсихолог добавила, что любую энергию планеты можно использовать, если намеренно работать с ней, в обратном случае можно попасть под влияние планеты.