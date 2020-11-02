Альтштейн: пик по COVID-19 в Москве может наступить раньше, чем в регионах

Специалисты из американского центра «Маунт-Синай» заявили, что антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме инфицированного до пяти месяцев, если заболевание протекало в легкой или умеренной формах.

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН рассказал, что пока еще точно не установлено, в течение какого времени в организме переболевшего могут сохраняться антитела к коронавирусу.

«Антитела при коронавирусной инфекции действительно сохраняются недостаточно долго. Были разные на этот счет результаты: кто-то говорил о трех месяцах, кто-то пишет о пяти-шести месяцах, некоторые вообще надеются на год-два. Этот вопрос еще будет изучаться. В ближайшее время необходимо выяснить, почему антитела быстро покидают организм и что влияет на эти сроки», — подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог отметил, что есть случаи с повторными заразившимися, но пока существует мало информации о том, что происходит с организмом во время второго заражения. Эксперт объяснил, что повторная возможность заразиться зависит от устойчивости человека к инфекции и от двух важных сторон иммунитета. Один тип иммунитета называется гуморальным — наличие антител в крови, в жидкой части организма. Защитные функции выполняют молекулы, находящиеся в плазме крови. Второй — клеточный иммунитет. При клеточном иммунитете антитела не участвуют. Защитная функция здесь связана именно с клетками иммунной системы.

«Если клеточный иммунитет у человека в порядке, то он задержит развитие инфекции. Поэтому нельзя утверждать, что через пять месяцев после перенесенной вирусной инфекции заболевший потеряет защиту. Сейчас заболевших в мире уже 50 миллионов. Через какое-то время мы будем знать, что происходит с повторными заболеваниями. Лично у меня сложилось впечатление, что повторные заражения встречаются не так часто. Иммунитет может быть устойчивым к коронавирусу более продолжительное время, чем несколько месяцев», — поделился мнением эксперт.

В заключении Анатолий Альтштейн предположил, когда в России будет пик COVID-19.

«Я думаю, у нас пик заболеваемости будет в ближайшее время, а потом он продолжится на довольно высоком уровне. Между Москвой и регионами есть определенные отличия: столица может пройти пик раньше, чем другие города. Это связано с тем, что в Москве более строгие противоэпидемические правила: многое зависит от людей, от того, как они соблюдают предписанные рекомендации. Вирус никуда от нас не денется, и, конечно, до вакцинации люди будут активно заболевать», — заключил Альтштейн.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что система здравоохранения в ряде регионов России максимально загружена, а ситуация в стране с COVID-19 требует повышенного внимания. Мишустин рассказал, что Минздрав будет проводить мониторинг работы по борьбе с коронавирусом во всех регионах страны.