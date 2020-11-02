День народного единства 4 ноября 2020: как отдыхаем, история и традиции

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник посвящен окончанию Смутного времени, изгнанию с русской земли иностранных захватчиков и возрождению России как мощного независимого государства. Праздник является выходным днем, в 2020 году он выпадает на среду. Таким образом, первая неделя ноября 2020 года для тех, кто работает на пятидневке, будет четырехдневной. Во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на час.

7 ноября (годовщина Октябрьской революции), который во времена СССР был праздничным днем, в этом году выпадает на субботу.

День народного единства: история праздника

Смутное время

Смутным временем, принесшим России много горя, историки считают период с 1598 по 1613 годы. Династия Рюриковичей, долгое время правившая на Руси, прервалась со смертью в 1598 году царя Федора — сына Иоанна IV (Грозного).

После этого на трон взошел знатный боярин Борис Годунов, человек образованный и умный, но оказавшийся неудачливым правителем. В его царствование в стране случился голод, были также другие серьезнейшие проблемы и противоречия. Во всех бедах народ обвинял Бориса. А после странной гибели в Угличе младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия в смерти возможного наследника престола также обвинили Годунова (историки сомневаются в этой версии).

В народе стали говорить, что Борис Годунов — узурпатор, а «настоящего» царя скрывают. Слухи привели к появлению версии, что царевич Димитрий выжил и готов вернуть себе трон. Затем неожиданно умирает Годунов, и на Руси начинают появляться Лжедмитрии, которых было несколько.

После смерти Годунова на русском престоле побывали Лжедмитрий I и боярин Василий Шуйский, потом была Семибоярщина, правили польский королевич Владислав и еще два Лжедмитрия. На престоле все они не засиживались, а тем временем русскую землю, в том числе Москву, захватывали польские интервенты, которые хозяйничали как у себя дома и грабили народ. Беды на Руси были настолько неисчислимы, что само существование русского государства оказалось под угрозой.

Спасение

Спасителями русской земли стали нижегородцы — земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, которые откликнулись на призыв патриарха Гермогена защитить Русь и православие.

Минин и Пожарский созвали всенародное ополчение, в которое вошли представители всех сословий и народов, живших тогда в России. 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года нижегородское ополчение штурмом взяло московский Китай-город. Это стало важной вехой в деле изгнания из Москвы польских интервентов.

Но это еще был не конец Смутного времени. Историки считают, что возрождение Руси началось с воцарением 16-летнего Михаила Романова, который был избран Земским собором. Под властью династии Романовых Россия стала одной из ведущих мировых держав.

Казанская икона Божией Матери, которая была символом ополчения, с тех пор на Руси стала особо почитаемой. Сын Михаила Романова — царь Алексей Михайлович — установил 4 ноября праздник в честь этой иконы и в память избавления Москвы и России от польских оккупантов. В 2005 году в память о тех событиях был учрежден праздник — День народного единства.

Традиции праздника

День народного единства по традиции широко отмечается в Москве и в Нижнем Новгороде, куда, как правило, ездят руководители государства. Однако в этом году в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, все публичные мероприятия 4 ноября отменены. Празднование пройдет в онлайн-режиме. Это касается и традиционного фестиваля света в Санкт-Петербурге, он также уйдет в онлайн и состоится 7 и 8 ноября 2020 года с 19.00 до 21.00. Присоединиться к мероприятию можно в соцсети «ВКонтакте».

Не будет официальных мероприятий и 7 ноября, в 103-ю годовщину Октябрьской революции 1917 года. Возможно, только коммунисты по традиции возложат цветы на могилы советских руководителей на Красной площади. 7 ноября также является памятным днем в честь парада на Красной площади в 1941 году, однако публичных мероприятий, связанных с этой датой, в 2020 году не будет.