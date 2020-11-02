В Росстате рассказали о сложностях переписи в отдаленных районах России

Досрочный этап Всероссийской переписи населения 2 ноября начался в отдаленных районах трех регионов Дальневосточного федерального округа, в Хабаровском крае, на Чукотке и в Еврейской автономной области (ЕАО). В Медиаофисе Всероссийской переписи населения рассказали ФАН, как работали переписчики в других труднодоступных районах Росси — в Томской области и ЯНАО.

В октябре переписчики побывали в 18 труднодоступных деревнях и селах Томской области и в пяти населенных пунктах ЯНАО. В дороге они столкнулись с особенностями российских регионов: например, часть пути им приходилось проделать на моторных лодках и на вертолетах, часть — на автомобилях и просто пешком.

Например, речная навигация закрылась с первыми ночными морозами в Александровском районе Томской области. Буквально в последние благоприятные дни переписчики успели в Кривошеинский район, где поздний ледостав и теплая погода делает лед на Оби слишком опасным для переправы, а весной разлив реки Мингерь перекрывает единственную дорогу. В пять населенных пунктов Тегульдетского района в октябре еще можно добраться паромной переправой, а вот в апреле путь переписчикам был бы уже закрыт разливом реки.

Всероссийская перепись должна показать, сколько людей участвует в миграции в этих районах, чем они занимаются, какие источники дохода имеют. Сейчас известно, что большинство населения живет промыслом и работает на земле. Мужчины занимаются рыбной ловлей и охотой, женщины — огородничеством и сбором грибов, ягод, лекарственных трав, кедровой и сосновой шишки, корня лопуха, чаги. Здесь собирается иван-чай, который после ферментации отправляют в Москву и на экспорт. В Красный яр на заготовки привлекают жителей соседних сел, районов и даже регионов России. Предприятие арендует квартиры для специалистов из Красноярска, Казани, Барнаула.

Перепись попробует учесть и маятниковую трудовую миграцию в масштабах одной труднодоступной территории. На примере деревни Старосайнаково переписчики увидели, что жители работают преимущественно в соседнем, более крупном селе Володино. Несмотря на удаленность в три километра, в нем есть два предприятия и бюджетные учреждения, куда приезжают на работу люди.

«Задача переписчиков — учесть все население территории, в том числе приезжих на временные работы», — пояснили в Медиаофисе.

В данных переписи отразится и национальный состав. В 2010 году благодаря прошлой переписи мы точно знали, что в России насчитывалось 355 чулымцев — представителей малочисленного народа тюркского происхождения. Сколько их осталось на сегодняшний день, покажут данные новой переписи.

Перепись в труднодоступных районах региона проводили 39 переписчиков. Они рассказали, что больше всего неприятностей им доставила погода: на протяжении практически всех дней переписи шли дожди, а в ночь на 6 октября на территории районов выпал обильный снег.

«Местное население отнеслось к опросу с пониманием и зачастую с интересом отвечало на вопросы», — поделились своим опытом переписчики.

Уточняется, что следующий этап переписи в Томской области придется на февраль 2021 года. Он охватит уже 59 населенных пунктов еще шести районов, и там переписчики будут передвигаться по маршрутам на вездеходах и даже вертолетах. В декабре перепись продолжится в других населенных пунктах Шурышкарского района ЯНАО, а также в местах проживания коренных малочисленных народов Крайнего Севера, куда можно добраться по «зимнику» на внедорожниках и вездеходах, сообщили в Медиаофисе.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, ее главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнять электронный переписной лист на портале Госуслуг.