Аксенов потребовал завершить запуск отопительного сезона в Крыму 3 ноября

Симферополь, 2 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов поставил задачу завершить запуск отопительного сезона в регионе 3 ноября, передает корреспондент ФАН.

Глава администрации крымской столицы Елена Проценко отчиталась о начале отопительного сезона в Симферополе. С докладом она выступила на собрании оперативного штаба по вопросам водоснабжения города.

«Серьезных аварий за прошедшую неделю на сетях теплоснабжения не зафиксировано. Всего в ЕДДС поступило 147 обращений по вопросам теплоснабжения. Большая их часть касалась отсутствия тепла в квартирах жителей. Главная причина отсутствия тепла — необходимость развоздушивания системы отопления. Ситуация на контроле моего профильного заместителя — Русина Владимира Анатольевича. Он выезжает туда регулярно», — подчеркнула Проценко.

Глава республики поставил задачу завершить запуск отопительного сезона 3 ноября, отметив, что все задачи должны быть решены.

«Коллеги, мы с вами договорились, что завтра до конца дня отопление во всех регионах Республики Крым должно быть на 100% включено, включая жилой фонд, социальные объекты и так далее. На прошлой неделе, напоминаю, у нас из 960 котельных было 573 включено. Соответственно, завтра мы должны этот процесс закончить. Уже температура на улице не позволяет себя комфортно чувствовать дома», — отметил Аксенов.

В Симферопольском районе, по словам заместителя районного главы Аламдара Амирасланова, проблем нет.

«Что касается отопительного сезона — 28-го числа подготовлено распоряжение на территории Симферопольского района начать отопительный сезон, все объекты приступили к отоплению. Пока что не поступает от граждан никаких обращений. Пока что идет все в плановом режиме», — доложил Амирасланов.

Ранее ФАН сообщал, что 26 октября начался отопительный сезон на ЮБК. В объектах социальной сферы почти все батареи уже теплые, а жилые дома начнут подключать при среднесуточной температуре в восемь градусов тепла.