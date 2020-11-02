Украинский турист умер после душа в турецком отеле

Аланья, 2 ноября. Украинский турист скончался в гостиничном номере в Турции. Мужчине стало плохо после похода в душ, сообщает издание Hurriyet.

Гражданин Украины Олег Т. отдыхал в курортном городе Аланья. Вечером после банных процедур состояние 54-летнего туриста ухудшилось, возникла одышка. Родственники уложили его в кровать и сообщили о случившемся сотрудникам отеля.

Персонал вызвал бригаду скорой помощи, но украинец скончался до приезда медиков. Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ. Правоохранительные органы начали расследование по факту инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о череде смертей граждан России и СНГ на территории Турции. Украинка умерла в своем гостиничном номере в Аланье, ее соотечественник Радз А. утонул в море. Жительница Новгородской области погибла под колесами микроавтобуса в Кемере.