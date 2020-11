Чего на самом деле добиваются активисты движения BLM

За последние полгода весь мир узнал слоган «Черные жизни имеют значение». Плакаты BLM можно было увидеть в Нью Йорке, Париже, Москве и Токио. А знаете ли вы, кто основал организацию «Черные жизни имеют значение» и какие цели она ставит перед собой? Спойлер — речь совсем не о том, чтобы полицейские перестали убивать чернокожих при аресте. Подробнее о движении расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

В интервью 2015 года одна из трех основательниц BLM Патриc Каллорс говорит:

Полагаю, что Маркс был бы изрядно удивлен, если бы узнал, что в начале XXI века вовсе не рабочий класс уничтожит капиталистическое общество, а будет произведена подмена понятий с «классовой борьбы» на «расовую» с сохранением общей концепции мировой революции. И тем не менее, именно это произошло. Требования перераспределения прав и свобод, в том числе прав на средства производства и политическую власть, основываются на расовом признаке, а цель «уничтожения эксплуатации человека человеком» заменена на более конкретную по «уничтожению эксплуатации черного человека» и, если довести мысль до логического конца, замене на эксплуатацию «белого».

Согласно марксистской теории в основе деления общества на классы лежит закон разделения труда. Согласно теории BLM, в основе американского общества тоже лежит разделение труда — при котором вся грязная работа достается чернокожим. Для поддержания этого статус-кво, белые развязали войну с наркоторговлей (которая является ничем иным, как предлогом для террора чернокожих), внедрили несправедливую налоговую систему и установили множественные препятствия на пути каждого афроамериканца, который попытается изменить свое общественное положение. Доведенная до логического завершения мысль указывает на тот факт, что вся система мировой торговли организована белыми таким образом, чтобы как можно сильнее эксплуатировать черных и поэтому требует радикальной реформы.

Требования BLM не ограничиваются правами и потребностями чернокожего населения планеты — они охватывают и использование не возобновляемых источников энергии, и перераспределение военных бюджетов, а также отказ от нуклеарной семьи и переход к общинному воспитанию детей (этот призыв был удален организацией с сайта, однако интернет все помнит и его до сих пор можно посмотреть в архиве).

Откровенно говоря, «Манифест Черных Жизней» как потенциальная «дорожная карта» будущего мира — достойный ответ Законам Джима Кроу.

В 2013 году три чернокожие женщины — Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети — начали проект по созданию политического движения под названием Black Lives Matter. BLM началась с хештега в социальных сетях #BlackLivesMatter после оправдания Джорджа Циммермана в расстреле Трейвона Мартина еще в 2012 году.

Движение вышло на национальный уровень в 2014 году — после смерти Майкла Брауна в Миссури и Эрика Гарнера в Нью-Йорке.

Сегодня Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc. — глобальная организация в США, Великобритании и Канаде, миссия которой заключается в «искоренении превосходства белых и создании местной власти для вмешательства в насилие, причиняемое черным общинам государством и линчевателями. Борясь и противодействуя актам насилия, создавая пространство для черного воображения и инноваций, а также концентрируя черную радость, мы добиваемся немедленных улучшений в нашей жизни».

Организация не является иерархической структурой и объединяет в себе не менее 50 сочувствующих и поддерживающих ее цели движений. Одним из наиболее ярко выраженных и обладающих четкой политической платформой и программой требований среди них является практически одноименная The Movement for Black Lives (Движение за жизнь чернокожих). Именно на ее программные документы мы и будем ссылаться далее в тексте.

Близкую связь и схожесть взглядов между организациями подтвердила и одна из организаторов движения, Опал Томети:

Настоящая мировая известность пришла к «Черные жизни имеют значение» после смерти Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе, штат Миннесота. #BlackLivesMatter возглавила демонстрации по всему миру, протестуя против жестокости полиции и систематического расизма.

George Floyd died of asphyxia, finds autopsy ordered by family of black man whose death in Minneapolis sparked riots https://t.co/yBZwmHwUhM

Хештег #BlackLivesMatter был использован примерно 47,8 миллиона раз в Twitter — в среднем чуть менее 3,7 миллиона раз в день — с 26 мая по 7 июня, согласно анализу общедоступных твитов исследовательского центра Pew Research Center.

В интернете создана специальная онлайн-карта, на которой показаны города по всему миру, где после смерти Джорджа Флойда проходили демонстрации под лозунгом «Черные жизни имеют значение».

Япония, Новая Зеландия, Сирия, Бразилия, Лондон — географический размах движения впечатляет.

С 25 мая по 5 октября 2020 года протесты прошли в 4444 городах планеты.

Движение, которое началось как мирный протест, трансформировалось в волну вандализма и насилия. В ряде американских городов протестующие грабили магазины, жгли автомобили и устраивали беспорядки.

Windows of businesses and residential buildings being smashed on University Avenue — which were not preemptively boarded up. This Papa John’s employee asks protesters, “Do you want Trump to be elected?” pic.twitter.com/IbSubGfGs6