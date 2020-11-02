Чего на самом деле добиваются активисты движения BLM

За последние полгода весь мир узнал слоган «Черные жизни имеют значение». Плакаты BLM можно было увидеть в Нью Йорке, Париже, Москве и Токио. А знаете ли вы, кто основал организацию «Черные жизни имеют значение» и какие цели она ставит перед собой? Спойлер — речь совсем не о том, чтобы полицейские перестали убивать чернокожих при аресте. Подробнее о движении расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Расовый марксизм и мировая революция

В интервью 2015 года одна из трех основательниц BLM Патриc Каллорс говорит:

«У нас действительно есть идеологические рамки. Я, и Алисия в частности, обученные организаторы, мы обученные марксисты. Мы супер разбираемся в своего рода идеологических теориях, и я думаю, что то, что мы действительно пытаемся сделать, это построить движение, которое могло бы быть использовано многими черными людьми… Мы прошли обучение, поступили в колледж и закончили его. Мы учились, как Кинг, Дэвис и Хукс. Мы свое дело знаем. Мы читаем Маркса и марксистов».

Полагаю, что Маркс был бы изрядно удивлен, если бы узнал, что в начале XXI века вовсе не рабочий класс уничтожит капиталистическое общество, а будет произведена подмена понятий с «классовой борьбы» на «расовую» с сохранением общей концепции мировой революции. И тем не менее, именно это произошло. Требования перераспределения прав и свобод, в том числе прав на средства производства и политическую власть, основываются на расовом признаке, а цель «уничтожения эксплуатации человека человеком» заменена на более конкретную по «уничтожению эксплуатации черного человека» и, если довести мысль до логического конца, замене на эксплуатацию «белого».

Согласно марксистской теории в основе деления общества на классы лежит закон разделения труда. Согласно теории BLM, в основе американского общества тоже лежит разделение труда — при котором вся грязная работа достается чернокожим. Для поддержания этого статус-кво, белые развязали войну с наркоторговлей (которая является ничем иным, как предлогом для террора чернокожих), внедрили несправедливую налоговую систему и установили множественные препятствия на пути каждого афроамериканца, который попытается изменить свое общественное положение. Доведенная до логического завершения мысль указывает на тот факт, что вся система мировой торговли организована белыми таким образом, чтобы как можно сильнее эксплуатировать черных и поэтому требует радикальной реформы.

Требования BLM не ограничиваются правами и потребностями чернокожего населения планеты — они охватывают и использование не возобновляемых источников энергии, и перераспределение военных бюджетов, а также отказ от нуклеарной семьи и переход к общинному воспитанию детей (этот призыв был удален организацией с сайта, однако интернет все помнит и его до сих пор можно посмотреть в архиве).

Откровенно говоря, «Манифест Черных Жизней» как потенциальная «дорожная карта» будущего мира — достойный ответ Законам Джима Кроу.

Как возникло движение BLM?

В 2013 году три чернокожие женщины — Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети — начали проект по созданию политического движения под названием Black Lives Matter. BLM началась с хештега в социальных сетях #BlackLivesMatter после оправдания Джорджа Циммермана в расстреле Трейвона Мартина еще в 2012 году.

Движение вышло на национальный уровень в 2014 году — после смерти Майкла Брауна в Миссури и Эрика Гарнера в Нью-Йорке.

Сегодня Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc. — глобальная организация в США, Великобритании и Канаде, миссия которой заключается в «искоренении превосходства белых и создании местной власти для вмешательства в насилие, причиняемое черным общинам государством и линчевателями. Борясь и противодействуя актам насилия, создавая пространство для черного воображения и инноваций, а также концентрируя черную радость, мы добиваемся немедленных улучшений в нашей жизни».

Организация не является иерархической структурой и объединяет в себе не менее 50 сочувствующих и поддерживающих ее цели движений. Одним из наиболее ярко выраженных и обладающих четкой политической платформой и программой требований среди них является практически одноименная The Movement for Black Lives (Движение за жизнь чернокожих). Именно на ее программные документы мы и будем ссылаться далее в тексте.

Близкую связь и схожесть взглядов между организациями подтвердила и одна из организаторов движения, Опал Томети:

«Мы проводим большую работу с "Движением за жизнь чернокожих" и рядом организаций, отдельных лиц и различных лидеров, которые являются частью этого формирования, и мы призываем к прекращению финансирования полиции, мораторию на аренду жилья, мораторию на ипотеку и коммунальные услуги».

Настоящая мировая известность пришла к «Черные жизни имеют значение» после смерти Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе, штат Миннесота. #BlackLivesMatter возглавила демонстрации по всему миру, протестуя против жестокости полиции и систематического расизма.

George Floyd died of asphyxia, finds autopsy ordered by family of black man whose death in Minneapolis sparked riots https://t.co/yBZwmHwUhM — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 1, 2020

Хештег #BlackLivesMatter был использован примерно 47,8 миллиона раз в Twitter — в среднем чуть менее 3,7 миллиона раз в день — с 26 мая по 7 июня, согласно анализу общедоступных твитов исследовательского центра Pew Research Center.

Протесты BLM в мире

В интернете создана специальная онлайн-карта, на которой показаны города по всему миру, где после смерти Джорджа Флойда проходили демонстрации под лозунгом «Черные жизни имеют значение».

Япония, Новая Зеландия, Сирия, Бразилия, Лондон — географический размах движения впечатляет.

С 25 мая по 5 октября 2020 года протесты прошли в 4444 городах планеты.

Движение, которое началось как мирный протест, трансформировалось в волну вандализма и насилия. В ряде американских городов протестующие грабили магазины, жгли автомобили и устраивали беспорядки.

Windows of businesses and residential buildings being smashed on University Avenue — which were not preemptively boarded up. This Papa John’s employee asks protesters, “Do you want Trump to be elected?” pic.twitter.com/IbSubGfGs6 — Dylan Brogan (@telldylan) August 26, 2020

К началу августа ухудшение криминогенной обстановки беспокоило американцев сильнее, чем изменение климата, расовое и экономическое неравенства, согласно исследованиям Pew Research Centre.

Только 19% афроамериканцев к этому времени поддерживали идею сокращения полицейского контингента — одно из основных требований протестующих.

Так чего же на самом деле хотят активисты «Черных жизней»?

«Сейчас, мы трансформируем»

Первое, что вы увидите открыв официальный сайт организации BLM — лозунг «Сейчас, мы трансформируем». Не слишком благозвучный в переводе на русский язык, для англоговорящего читателя он несет весьма энергический посыл — сейчас и здесь мы трансформируем — себя, общество, будущее.

О каких именно трансформациях идет речь?

Декриминализация наркотиков

BLM утверждает, что великая американская Война с наркотиками была развязана исключительно для ущемления и репрессирования чернокожих.

Они ссылаются на печально известное откровение бывшего помощника президента Ричарда Никсона Джона Эрлихмана в 2016 году:

«Мы знали, что не можем сделать незаконным ни быть против войны, ни против черных, но можем заставить общественность ассоциировать хиппи с марихуаной, а черных — с героином. А затем, сильно криминализировав и то, и другое, мы могли бы разрушить эти сообщества. Мы могли бы арестовывать их лидеров, устраивать набеги на их дома, срывать их собрания и поносить их ночь за ночью в вечерних новостях. Знали ли мы, что лжем о наркотиках? Конечно, мы это знали».

По данным Pew Research, в 2018 году в США было произведено 1,65 миллиона арестов, связанных с наркотиками, в том числе 663 000 арестов за преступления, связанные с марихуаной.

«В 2018 году 92% из связанных с марихуаной арестов были совершены за ее хранение, а 8% — за продажу или производство», — сообщает организация.

«Чернокожих постоянно арестовывают, обвиняют и осуждают за преступления, связанные с наркотиками, включая хранение, распространение и использование — гораздо чаще, чем белых. Это несмотря на исследования, показывающие, что обе расы используют и продают наркотики примерно в одинаковом количестве», — пишет Рэдли Балко, автор книги «Восхождение полицейского-воина: милитаризация американской полиции».

«Несмотря на примерно равные показатели употребления, чернокожие в 3,73 раза чаще, чем белые, подвергаются аресту за марихуану», — выяснил Американский союз гражданских свобод.

Предлагаемый BLM план выхода из сложившейся ситуации предельно прост — декриминализировать наркотики. Если их употребление и распространение не являются преступлением, то нет и преступников, а значит, не нужна и полиция — ее можно распустить, а освободившиеся финансовые средства направить на общественно полезные проекты.

В качестве примера успеха подобной стратегии BLM приводят Португалию. Там, в 1990-х годах, когда каждый десятый житель пристрастился к употреблению героина, правительство в Лиссабоне выбрало альтернативный путь решения проблемы. В 2001 году были декриминализированы все наркотики.

За прошедшие два десятилетия Португалия не только резко сократила потребление наркотиков, но и число заключенных, общий уровень преступности, заболеваний, передаваемых половым путем, и подростковой беременности. Эти достижения позволили стране перераспределить ресурсы на социальные программы и общественную инфраструктуру, что улучшило жизнь граждан и помогло ликвидировать социальные условия, в которых процветает употребление наркотиков.

С учетом опыта Португалии, план BLM выглядит неплохой альтернативой постоянному наращиванию полицейского контроля. Но почему же только для черных? Эта проблема касается всех.

Реформирование исправительных структур

За последние 40 лет американской истории, полицейские и исправительные структуры существенно выросли — около 2,2 миллиона человек находятся в тюрьме, еще 5 миллионов на испытательном сроке или досрочном освобождении. Данные более 65 миллионов правонарушителей содержатся в электронных базах данных.

В 2017 году на каждые 100 000 взрослых чернокожих приходилось 1549 чернокожих заключенных — почти в шесть раз больше, чем у белых (272 на 100 000) и почти вдвое больше, чем у латиноамериканцев (823 на 100 000).

Проблема налицо, и в качестве решения предлагается реформировать тюрьмы, отменить смертную казнь, остановить криминализацию молодежи, упразднить систему штрафов и залогов, прекратить депортацию черных мигрантов и предоставить черным заключенным доступ к качественному медицинскому обслуживанию.

Одно из самых важных требований — отмена системы, согласно которой криминальное прошлое определяет право на получение жилья, образования, лицензий, права голоса, займов, занятости и других общественных благ.

Предполагается, что афроамериканцы, если только обращаться с ними правильно, перестанут совершать преступления и будут вести полностью законопослушный образ жизни. Согласно идеологии BLM, проблема во внешних условиях и неблагоприятной среде. Однако откуда тогда берутся белые преступники?

Любое общество, этническая или расовая группа всегда будут иметь определенный процент криминального элемента. Бороться за его снижение, предотвращать вовлеченность молодежи в преступную деятельность, обеспечить возможность реабилитации освобожденных преступников — задача каждого общества, претендующего на гуманность и признающего ценность человеческой жизни. Однако наивно предполагать, что наличие исправительной системы — это причина совершения преступлений.

Выплата репараций

Требования по компенсации ущерба, причиненного белыми чернокожим, далеко выходят за рамки возможностей, доступных сегодня среднестатистическому белому гражданину.

Среди требований — гарантированный минимально приемлемый доход для всех чернокожих людей. Репарации за богатства, извлеченные из чернокожих общин в результате экологического расизма, рабства, продовольственного апартеида, жилищной дискриминации и расового капитализма в форме корпоративных и правительственных целевых выплат, направленных на исцеление продолжающихся физических и психических травм чернокожих. Обеспечение контроля чернокожих над источниками продовольствия, жильем и землей.

Требование гарантированного вэлфера на основании цвета кожи по сути своей ни что иное, как утверждение особых расовых прав и привилегий чернокожих граждан.

Репарации требуются не только пострадавшим от рабства, но и жертвам последствий «войны с наркотиками» — то есть осужденным за их хранение, распространение и использование. Необходима финансовая помощь и жертвам криминализации проституции, то есть работницам и работникам сферы сексуальных услуг.

Логика подсказывает, что репарации будут распространяться только на пострадавших чернокожих. Концепция не включает в себя другие расы — латиноамериканцев, китайцев, индийцев или угнетенных еще какого-либо цвета кожи, кроме черного.

Никто не говорит о равенстве представителей разных рас перед лицом закона или традиций — на повестке дня систематическое установление превосходящей позиции черной расы на основании многовековых гонений и унижений со стороны белых.

Реформа мировой экономической структуры

Как было сказано выше, белый империализм не имеет границ — соответственно и борьба с ним дело интернациональное.

BLM требует использовать налоговые льготы, займы и другие государственные ресурсы, чтобы поддерживать развитие кооперативных или социально-экономических сетей, способствующих облегчению торговли между чернокожими общинами по всему миру. Вся помощь в виде грантов, займов или контрактов должна идти к чернокожим, цветным или поддерживаемым чернокожими сетям и организациям.

Должна быть организована финансовая поддержка чернокожих альтернативных институтов, включая политику субсидирования и предоставления кредитов для содействия развитию кооперативов (продовольственных, жилых и т.д.), земельных трастов и культурно-адаптивной инфраструктуры здравоохранения, которая будет обслуживать коллективные потребности чернокожих общин.

BLM и американские выборы 2020

Беспорядки и разрушения, сопровождавшие акции протеста движения «Черные жизни имеют значение», во многом разрушили тот позыв к расовой справедливости, который изначально заставил американских граждан вставать на колени и выражать поддержку этому движению. Разграбленные магазины и сожженные автомобили стали веским аргументом справедливости позиции Дональда Трампа, который настаивал на соблюдении «закона и порядка».

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Как ни цинично это прозвучит, если бы Джордж Флойд погиб за неделю до президентских выборов — его смерть могла бы оказаться роковой для политической карьеры Трампа. Однако за прошедшие месяцы движение успело в значительной степени дискредитировать себя и едва ли окажет решающее влияние на результат президентской гонки.

США сегодня принадлежат не какой-то одной расе, а множеству рас, которые прибывали в страну в качестве иммигрантов на протяжении последних столетий. И любой, кто требует для себя привилегированного положения на основании цвета кожи, автоматически выступает за ущемление прав всех остальных.

Альтернативная цивилизация

Если подытожить все требования движения, очевидно, что белым предлагается добровольно построить альтернативную чернокожую цивилизацию.

Эта новая цивилизация, не стесняясь, требует себе прямой общественный контроль над правоохранительными органами любого уровня. Чернокожие общины должны иметь право нанимать и увольнять сотрудников полиции, вводить дисциплинарные меры, контролировать бюджет и политику органов правопорядка. Общины должны иметь доступ к финансированию чернокожих проектов и возможности проводить свою, чернокожую, политику.

Идеал BLM — своего рода всемирное черное братство, единая община, где каждый получает то, чего достоин. Предполагается, что в этом идеальном обществе сойдут на нет криминальные элементы и будет построен настоящий «коммунизм в границах одной расы».

Интересно отметить, что в BLM участвуют как чернокожие, так и белые, и в то же время большое количество жителей США считают это протестное движение деструктивным и бессмысленным и держатся от него подальше. Вероятно, вспышки чернокожей пассионарности будут еще долго сотрясать Америку, но едва ли мы увидим материализацию этих идей.