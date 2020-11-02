Зеленскому грозит отставка из-за провокации с Конституционным судом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшем будущем может столкнуться с перспективой досрочного прекращения президентских полномочий.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший вопиющие ошибки действующего главы соседнего государства в условиях усугубления экономического кризиса, радикализации политического поля Украины и ее выхода из фокуса внимания западных элит.

Письмо, выборы и внешние кураторы

31 октября Венецианская комиссия Совета Европы и Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) в совместном письме к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову указали, что на Украине имеет место нарушение конституции и принципа разделения властей, а это, в свою очередь, ставит под угрозу верховенство права в государстве.

О том, что ситуация на Украине далека от стабильности, за два дня до этого подчеркнул в своем выступлении на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ постоянный зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов. В частности, он отметил, что прошедшие на Украине 25 октября выборы в местные органы власти не способствовали стабилизации внутриполитической жизни страны. Не оправдали они и расчетов на консолидацию общества вокруг текущего политического курса руководства Украины.

«Призываем ОБСЕ и внешних кураторов Украины максимально влиять на ее руководство, чтобы побудить действовать в интересах мира и гражданского согласия», — добавил представитель РФ.

Что же сейчас происходит на внутриукраинском политическом поле?

Политическая смерть партии Зеленского

Начнем с упомянутых Жегловым местных выборов. Они принесли много нового в жизнь Украины и создали принципиально новую политическую карту страны. Правящая партия «Слуга народа» умудрилась не выиграть ни одно кресло мэра в крупных городах, а также не получить большинства в местных областных и горсоветах. Можно сказать, что ранее анонсированный «крестовый поход» против независимых мэров Украины президент Владимир Зеленский проиграл.

Следующим значительным итогом местных выборов стал политический реванш партии экс-президента страны Петра Порошенко. Пользуясь откровенным безволием главы государства, Порошенко не только смог избежать политической смерти и ухода со сцены (что автоматически означало бы демонтаж его финансовой империи и, скорее всего, эмиграцию), но и консолидировал в своей «партии войны» весь националистический электорат и их повестку.

Не менее важным итогом местных выборов на Украине стала политическая дезориентация «слуг народа». Пользуясь доверием подавляющего большинства населения, ждущего от Зеленского установления мира в Донбассе и борьбы с коррупцией (олицетворением коррупции, кстати, стал бывший президент государства), Зеленский оказался плохой копией Порошенко и догадался вступить с ним в конкурентную борьбу за повестку войны и его электорат.

Как следствие, на востоке и в центральной части Украины активный электорат Зеленского перешел к «Оппозиционной платформе — За жизнь» (ОПЗЖ) и партии Анатолия Шария. Вполне вероятно, что в будущем нас ждет ситуативный союз двух этих сил одновременно против Порошенко и Зеленского. Но вернемся к выборам.

На них произошел очередной географический раскол Украины: запад проголосовал за Порошенко, юго-восток и частично центр — за ОПЖЗ, партию Шария, и местные элиты, не входящие в политические партии. Последние точно не пойдут за Зеленского, видя в нем неудачника, и станут конкурентным полем между Порошенко и ОПЗЖ.

Важно и то, что по итогам довыборов в Раду и выборов в местные советы не сработали партии-спойлеры и не прошли откровенные политические «серванты» — в виде, например, одиозной «Радикальной партии» Олега Ляшко. Но «главнопроигравшими» оказались все же «слуги народа»: выборы ознаменовали политическую смерть партии Зеленского и до крайности ослабили позиции президента.

Обессиленная, раздираемая противоречиями фракция этой партии уже не может дать Зеленскому управляемое большинство в Раде. Собственные политические функционеры, которых президент ввел во власть, например неуправляемый и не совсем адекватный Никита Потураев, откровенно заявляют о поиске новых «хозяев», внося еще больший раскол среди «слуг».

Более того, сейчас любая инициатива Рады может быть торпедирована позицией местных законодательных советов. И если один совет ничего сделать не может, то коалиция региональных законотворческих сил уже выступает серьезной политической силой.

Таким образом, Зеленский оказывается между двух огней — запада Украины, где имеет подавляющее преимущество партия «Европейская солидарность» (до 24 января 2015 года — Блок Петра Порошенко), и юго-востока, где усилились ОПЗЖ и независимые политические силы. Ни те, ни другие никаких симпатий к президенту не испытывают.

Роль на съемках сериала про президента

Анализируя положение Зеленского, невольно приходишь к мысли, что тот не столько является президентом страны, сколько продолжает играть роль на съемках сериала про президента. Он болезненно ищет одобрения своим действиям и неадекватно воспринимает любую критику. Это сложно объяснить, если мы пытаемся увидеть в нем президента, но вполне логично, если представить Зеленского на сцен в ожидании аплодисментов.

Ему не интересны сложные проблемы управления страной. Он вполне сознательно самоустранился от них, стараясь всеми правдами и неправдами сохранить свой иллюзорный мир, где он играет свою роль. Поэтому говорить о политической и государственной ответственности Зеленского в данном случае бессмысленно. Если спросить его о важнейших нюансах президентства, то он, скорее всего, банально не поймет, о чем речь.

Добавим, что за полтора года президентства вокруг Зеленского так и не сложилось политического центра. У Владимира Александровича сменился один руководитель администрации, сейчас ходят слухи об отставке другого, а заместители и советники так и вовсе меняются регулярно и чуть ли не с «пулеметной скоростью». Не забудем и о том, что Зеленский «слил» уже двух доверенных лиц, которых пригласил представлять себя и Украину на переговорах о мире в Донбассе. Пригласил, а потом отдал на растерзание уличным радикалам.

Иными словами, действующий президент Украины играет роль, имитируя реальную жизнь. Поэтому он так легко идет на рискованные и мало прогнозируемые действия, выступая идеальным объектом для манипуляций.

Неадекватное восприятие Зеленским своей должности породило странные случаи подавляющего влияния на него со стороны таких лиц, как Андрей Богдан, Андрей Ермак и Юлия Тимошенко. Да что там Тимошенко — успешно «рулить» Зеленским удавалось даже его пресс-секретарю Юлии Мендель! Подобные инциденты только усиливают самоизоляцию Зеленского от реальности, до крайности сужая ему и без того неширокий горизонт видения. В немалой степени этим объясняется и конфликт «пана Зе» с собственным Конституционным судом.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующей основному закону страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», в том числе о необходимости публикации чиновниками электронных деклараций и их проверки. Это решение КСУ парализовало систему электронного декларирования, чем вызвало резкую реакцию западных партнеров Киева. Украине пригрозили сворачиванием финансового сотрудничества и даже намекнули на возможность отмены безвизового режима с ЕС.

Болезненно восприимчивый к знакам одобрения и критики президент Украины немедленно закусил удила и родил законопроект о прекращении полномочий судей КСУ. На что, вообще-то, президент Украины, согласно конституции страны, права не имеет. Но, как сказали бы Ильф и Петров, «Остапа несло!..»

Словом, Зеленский предпринял явно неадекватные действия, что подтвердило и упомянутое совместное письмо Венецианской комиссии и GRECO. В нем прямо указывалось, что увольнение судей КСУ является нарушением Конституции и принципа разделения властей и ставит под угрозу верховенство права.

Ловушка для президента

Думается, ни у кого нет иллюзий в отношении Конституционного суда Украины — организации, которая после 2014 года ни разу не демонстрировала признаков внезапного пробуждения у ее судей совести и гражданского сознания. Попытка ограничения полномочий специальных антикоррупционных ведомств с элементами внешнего управления, безусловно, имеет четкую политическую подоплеку и конечных бенефициаров внутри Украины. Перейдя к открытой конфронтации с КСУ и инициировав кампанию травли его судей, Зеленский сделал самый неэффективный и политически проигрышный шаг.

Проще говоря, он с легкостью поддался на заведомую провокацию. Демарш КСУ оказался ловушкой, в которую Зеленский влетел на всех парах. Бенефициаров ухода Владимира Александровича становится все больше, и скоро их количество неминуемо превысит число сторонников status quo.

Своим поспешным решением о подаче в парламент страны законопроекта, предусматривающего прекращение полномочий судей КСУ, Зеленский создал ситуацию цугцванга. Он осознает, что за его действиями наблюдает весь украинский истеблишмент. Отзыв законопроекта или, что еще хуже, блокирование его Радой будет означать еще один шаг в сторону ослабления положения Зеленского и потери им авторитета. При этом принятие законопроекта автоматически даст противникам партии «Слуга народа» право обвинить в нарушении Конституции и потере легитимности не только самого президента, но проголосовавших за законопроект депутатов. Если после этого противники Зеленского не поднимут на щит требование о досрочных парламентских выборах, то это станет восьмым чудом света!

Заявить об отказе президенту в легитимности могут региональные законодательные собрания. После этого кардинально возрастет «вес» МВД Украины, находящегося в руках Арсена Авакова — независимой от Зеленского фигуры, решения которой предугадать невозможно. Лояльность этой персоны будет стоить Зеленскому очень дорого: вызванный чрезвычайными обстоятельствами союз с Аваковым приведет президента к глубокой зависимости от министра внутренних дел.

Между тем Зеленский не только нарушает Конституцию и национальное законодательство — он еще и провоцирует гражданскую войну, призывая радикалов на убийства и сознательно разрушая государственную монополию на насилие. Столь неадекватные действия президента вполне могут способствовать появлению устойчивой оппозиционной коалиции из числа тех, кому государство еще полезно, в первую очередь представителей крупного бизнеса.

Сейчас у Зеленского — минимум поддержки при максимально неблагоприятных политических условиях. Он пропустил сильный удар, получив фронду в регионах. Он в шаге от потери управляемого большинства в Раде при расколе внутри собственной фракции. Он не нашел баланса отношений между крупнейшими украинскими олигархами (в первую очередь — Игорем Коломойским) и внешним управлением.

Действующему президенту Украины нечего дать крупному бизнесу. Будучи слабой фигурой, Европе и США он также не интересен: сражаться за «пана Зе» Брюссель и Вашингтон явно не станут. Президентские выборы в США, кризис отношений ЕС с мусульманами и Турцией плюс беспорядки на фоне новых карантинных ограничений свели до нуля интерес к Украине со стороны внешних бенефициаров. Это говорит о том, что Зеленский остался один.

В текущих условиях любое решение Зеленского будет напоминать прогулку по минному полю. Ловушки на пути Владимира Александровича станут только множиться, причем это неизбежно будет сопровождаться для него потерей политического веса и ростом числа противников.

Какой вывод из этого можно сделать? Вопрос о том, насколько быстро Зеленский столкнется с перспективой досрочного прекращения своих президентских полномочий, чем дальше, тем больше становится чисто риторическим.