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Экономика

Шерин объяснил выгоды отказа Роскосмоса от украинских ракетных двигателей

Шерин объяснил выгоды отказа «Роскосмоса» от украинских ракетных двигателей

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил выгоды решения Роскосмоса отказаться от украинских ракетных двигателей. Ранее стало известно, что Россия в 2022 году выпустит новые двигатели РД-182 и РД-120МС для российских и зарубежных ракет. Об этом сообщила пресс-служба «Главкосмоса» — дочерней структуры Роскосмоса. Раньше ракетные двигатели этого класса изготавливали на Украине, но теперь эта зависимость осталась в прошлом.

По мнению депутата Госдумы Александра Шерина, это отличная новость, которая показывает, что российская тяжелая промышленность не просто возрождается, но ее продукция становится более востребованной на мировом рынке.

«Выгоды этого решения несомненны, — отметил первый замглавы профильного комитета Госдумы в комментарии Федеральному агентству новостей. — Чем больше развивается отечественная промышленность, чем больше у нас появляется аналогов зарубежной продукции, тем лучше. Особенно когда речь идет о высоких технологиях, о космосе, об оборонной промышленности. Конечно, нужно, чтобы такие же успехи были и в наших «гражданских» областях».

Депутат ГД Александр Шерин

Но в любом случае это отличная новость, говорит Шерин.

«Это дополнительный доход в бюджет, это наша самостоятельность, это новые рабочие места, повышение нашей безопасности, уход от зависимости от зарубежных партнеров. Все это означает стабильность и является основой национальной безопасности. Но нужно, чтобы наша промышленность развивалась и в других областях: в автомобилестроении, в создании нефтегазового оборудования и так далее. Все это нам нужно учиться производить самим», — подчеркнул Александр Шерин.

Ранее появилась информация, что российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от зависимости от украинских двигателей, которые Москве долгое время поставляли запорожский завод «Мотор Сич» и николаевская «Заря». Антироссийская политика Киева помогла России в короткие сроки обеспечить импортозамещение в этой чувствительной области. Теперь украинским заводам из-за отсутствия заказов грозит развал или продажа за бесценок Китаю.

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