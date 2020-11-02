Эксперт оценил перенос перехода IT-инфраструктуры на российский софт

Из-за пандемии и связанных с ней ограничений финансовая стабильность многих организаций попала под удар, поэтому переход критической IT-инфраструктуры на российский софт не ранее 2024 года — разумное решение. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Отложить вопрос до 2024

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило обязать владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) перейти преимущественно на российский софт с 2024 года, а на российское оборудование — с 2025. Такая информация следует из проекта указа президента, который был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В мае был опубликован первый вариант указа. Согласно ему, изначально переход КИИ на российский софт подразумевался с 2021 года, а на оборудование — с 2022 года. Однако эти сроки вызывали у владельцев банков и промышленности опасения.

Разумное решение

Как отметил Артем Деев, из-за пандемии коронавируса сейчас не лучшее время для КИИ переходить на российский софт и оборудование. В целом же экономист поддержал инициативу правительства.

«Очень разумное решение в текущей ситуации, ведь из-за пандемии и связанных с ней различных ограничений финансовая стабильность многих организаций попала под удар. Переход на отечественный софт — разумная и нужная мера, учитывающая негативные последствия санкций и негативного настроя со стороны других стран. Но переход на российское программное обеспечение — это также вопрос дополнительных затрат, которые в настоящее время не для всех возможны», — пояснил Артем Деев.

Экономист добавил, что перенос сроков перехода на отечественное ПО дает реальную возможность многим организациям подготовиться и в спокойном режиме снабдить свои компании нужными технологиями. Это определенное послабление становится еще одной антикризисной мерой со стороны Правительства РФ.

Ранее члены Ассоциации банков России в июне попросили Центробанк РФ поддержать перенос сроков перехода на отечественное программное обеспечение. По их словам, переход в сжатые сроки может повлечь за собой существенные траты. Кроме того, в настоящее время у отечественных производителей отсутствует необходимое оборудование. ЦБ это предложение поддержал и направил соответствующие замечания в правительство и администрацию президента.