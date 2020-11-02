Экономист рассказал, что будет с рублем после выборов в США

Обострившаяся пандемия в Европе и предстоящие выборы в США вызывают волнения и нестабильную ситуацию на финансовом рынке. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист Марк Гойхман.

По состоянию на 2 ноября курс евро вырос до 93,89 коп., обновив максимум с декабря 2014 года, а курс доллара поднялся до 80,27 коп. Таким образом, динамика курса рубля стала худшей для российской валюты за последние семь месяцев.

Аналитик финансовой компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман рассказал, почему рубль находится под давлением и снижается по отношению к иностранным валютам, а также объяснил, как исход выборов в Соединенных Штатах может сказаться на российской валюте. Эксперт отметил, что нестабильность котировок связана также с новыми жесткими ограничениями в Европе.

Доллар

Рост доллара объясняется обострившейся второй волной коронавируса, из-за которой власти многих европейских стран вынуждены тормозить экономику.

«Настал тот момент, которого ждали и опасались очень многие, когда доллар превысил отметку 80 рублей. Это связано с обострением пандемии. Последние дни появлялись очень пугающие новости о том, что ряд европейских стран вводит новые локдауны и ограничения на деловую активность. Это приводит к сниженной потребности в нефти и ресурсах. Увеличиваются страхи и риски», — рассказал Гойхман.

Также эксперт отмечает, что финансовый рынок нервничает из-за предстоящих выборов президента США, где возможны нюансы и громкие неожиданности. Именно из-за выборов рискованные активы, такие как нефть и рубль, снижаются в цене, а на защитные активы, к которым относится сейчас доллар, спрос, наоборот, увеличивается.

«Что касается ближайших перспектив, конечно, нужно дождаться исхода выборов, исхода полемики между конгрессом США и администрацией по поводу выделения новых дополнительных денег в размере примерно 2 триллионов долларов на поддержку экономики», — уверен аналитик.

Гойхман объяснил, что в ближайшее время будет сохраняться рубеж доллара около 80 руб., если только наш Центральный банк не предпримет каких-то действий для «ослабления эмоционального порыва». Также он назвал максимум текущего года, которого может достичь американская валюта.

«Вполне возможно, что ЦБ сочтет этот порыв излишним. Можно ожидать в ближайшие дни, что рубль практически с одинаковой вероятностью пойдет немного вверх или немного вниз. Вряд ли это будет очень существенное движение, максимум текущего года — 81,7 долл. В случае позитива на рынках мы можем увидеть уход ниже 80, примерно к 79 рублю за доллар», — объяснил экономист.

Евро

Усиление европейской валюты связано с теми же причинами, что и рост доллара к рублю: выборы в США и пандемия. Аналитик отмечает, что в отличие от доллара, ситуация с евро носит более непредсказуемый характер, так как сейчас нет никакого ориентира.

«Здесь мы видим перебитие исторического максимума — евро дошел почти до 94 рублей. Из-за этого дальнейшее движение может быть более непредсказуемым. Мы можем дойти до 95 рублей за евро, но многое будет зависеть от соотношения доллара к евро. Поскольку из-за ограничения в Европе деловой активности европейская валюта к доллару снижается, вполне вероятно, что потенциальный рост евро к рублю достаточно ограничен, и вряд ли мы увидим котировки выше 95 рублей», — рассказал Гойхман.

Выборы в США и валюта

Аналитик считает, что наблюдать сокращение котировок можно будет по итогам выборов в США. Марк Гойхман отмечает, что победа Джо Байдена может обеспечить рост рублю, что приведет к снижению евро до 92 рублей. В случае победы Дональда Трампа исход может быть разный.

«Если Байден выиграет, то доллар будет стоить немного ниже. На победу Трампа рассчитывает меньше людей, поэтому здесь может быть исход разный. Если Трамп победит, вероятнее всего, соотношение между евровой ценой к рублю и долларовой ценой к рублю будет более предпочтительным в отношении доллара. Если победят демократы во главе с Байденом, то в конгрессе принятие стимулирующего пакета примерно в 2 триллиона долларов будет более вероятным. Это поспособствует снижению доллара и к евро, и к рублю. Таким образом, победа Байдена, вероятнее всего, будет вести к сокращению котировок доллара, а победа Трампа — к росту котировок», — объяснил аналитик.

Гойхман предупреждает, что все прогнозы могут претерпеть изменения, потому что никто не знает, как сложится ситуация на самом деле. Можно предполагать одно, но все может выйти совершенно по другому сценарию.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что сложно предсказать, какой будет курс доллара в случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Также Путин отмечал, что Россия довольно устойчива с точки зрения колебания национальной валюты.