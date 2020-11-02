Заявившая о «ненужном» российском газе Польша просит скидку у «Газпрома»

Польша заявляет о «ненужности» российского газа, но при этом просит у «Газпрома» скидку на поставки топлива. Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что никаких оснований у Варшавы говорить о «несправедливой цене» сейчас нет. Подробнее — в материале ФАН.

Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого российским «Газпромом» в Польшу по «Ямальскому контракту». PGNiG направила в «Газпром» и «Газпром экспорт» соответствующие запросы. При этом в польской компании добавили, что контракт позволяет каждой из сторон соглашения раз в три года инициировать пересмотр цен на поставки, если они «не отвечают рыночной ситуации».

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов указал на двойственность позиции Варшавы в ситуации с российским газом.

«Очень интересная ситуация. Польша <...> направо и налево рассказывает, что она больше не собирается покупать российский газ, что российский газ не нужен, что со следующего года никакого российского газа у нее в портфеле не будет», — сказал Симонов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Подобные разговоры Варшава ведет не первый год, однако основной объем природного газа получает из России. При этом глава PGNiG Ежи Квечиньский заявлял, что в будущем Польша собирается покупать газ в основном у США.

По мнению Симонова, в этой ситуации заявку PGNiG в «Газпром» о снижении цены стоит рассматривать как исключительно торговую позицию Варшавы.

«В этом плане мы видим, что Польша занимается торговой историей, когда пытается найти жесткие аргументы, чтобы вступить с Россией в торг по ценам. Я не думаю, что произойдут серьезные изменения, потому что они уже происходили, и контракты менялись», — объяснил эксперт.

Симонов напомнил, что несколько лет назад Европейская комиссия начала расследование по ситуации с ценообразованием на газ в пяти странах: трех государствах Прибалтики, Польше и Болгарии. Никаких оснований для штрафов в отношении «Газпрома» ЕК не нашла, однако некоторые изменения в контракты были внесены.

Соглашение между Польшей и российской компанией по поставкам газа было заключено в 1996 году, и срок его действия истекает в 2020 году. Варшава заявила, что собирается продлить контракт. Константин Симонов считает, что сейчас у Польши нет никаких оснований заявлять о якобы несправедливых ценах на поставки российского топлива.

«Был период, когда для «Газпрома» структура контрактов с Восточной Европой была выгоднее, чем с Западной Европой, но ситуация меняется, сейчас <…> ни о какой монополии говорить нельзя. У Польши один терминал СПГ работает, второй она собирается строить. На каждом шагу она заявляет, что СПГ ей обходится дешевле — ради бога. Если вы уверены, что у вас такие замечательные успехи по диверсификации, зачем вы потом к нам приходите и требуете эту скидку?» — задал вопрос Константин Симонов.

Эксперт отметил, что сейчас цены «Газпрома» в Польше ниже, чем цены на европейских хабах, принимающих СПГ.