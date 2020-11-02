Племя Тубу обвинило Турцию и Катар в попытке разорвать перемирие в Ливии

Триполи, 2 ноября. Глава Верховного совета шейхов и старейшин племен Тубу Али Барака обвинил Турцию и Катар в противодействии постоянному перемирию в Ливии.

Барака считает, что страны остались недовольны соглашением о сохранении режима прекращения огня, принятом на конференции в Швейцарии. Чтобы помешать реализации женевских инициатив, Анкара и Доха планируют оказать давление на Форум политического диалога, который пройдет в Тунисе.

Руководитель Верховного совета подчеркнул, что Турции выгодно главенство террористов в Ливии. Поэтому премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж действует в интересах Анкары, которая распространяет свое влияние в Ливии с помощью запрещенных организаций. Барака назвал нелегитимного лидера «инструментом в руках сторон, стремящихся управлять страной».

Политик напомнил, что триполитанские «власти» игнорируют требования международного сообщества о ликвидации террористических ячеек и выводе иностранных наемников. Несмотря на то, что Организация Объединенных Наций пытается стабилизировать ситуацию в регионе с 2011 года, реальный прогресс произошел только после переговоров в Москве, когда представители Запада и Востока Ливии смогли встретиться без посредников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что очередной форум, посвященный урегулированию ливийского кризиса, пройдет в Тунисе. Закрытые совещания начались с 26 октября, а первая прямая встреча состоится 9 ноября. В переговорах примут участие делегации Палаты Представителей и Высшего государственного совета ПНС