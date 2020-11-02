Эксперт рассказал, как Зеленский оказался «зажатым в тиски»

У президента Украины Владимира Зеленского наступает самый серьезный кризис за всю историю его правления. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Российские марионетки»

За скандальным решением Конституционного суда и другими атаками на антикоррупционную реформу на Украине ответственны украинские олигархи и российские марионетки, заявил Владимир Зеленский.

«Мы смогли воплотить жизненно важные реформы для нашей страны, но теперь КС угрожает цинично разрушить их. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые выступают против интеграции в ЕС и НАТО», — заявил Зеленский.

Кроме того, он обратил внимание, что в стране с помощью демократических институтов проводят атаки, которые подрывают верховенство прав и приводят к регрессу борьбы с коррупцией в стране.

«Деваться ему просто некуда»

Как отметил Дмитрий Родионов, на сегодняшний день у Владимира Зеленского наступает самый серьезный кризис за всю историю его правления. Практически ни одно из обещаний не выполнено, это привело не только к критическому падению его рейтинга, но и к разгромному поражению его партии на состоявшихся региональных выборах, что предвещает такой же результат на грядущих общеукраинских.

«Зеленский не стал президентом не только для всех украинцев, но и для элит, даже со своим покровителем Игорем Коломойским он вынужден был поссориться под давлением Запада. Теперь ему приходится оправдываться неким «заговором олигархов»: оказавшись меж двух огней (Западом и олигархатом), он выбирает первый. Деваться ему просто некуда. Запад крепко держит его за одно место, дав понять, что может произойти все что угодно, вплоть до прекращения финансирования и отмены безвизового режима», — пояснил Дмитрий Родионов.

По его словам, демарш Конституционного суда демонстрирует, что не только Зеленский не контролирует ситуацию в стране, но и то, что на Украине вообще отсутствует государство как таковое. В стране, где переплелись интересы большого количества людей, кланов и государств, Зеленский даже не модератор, а вообще никто.

«Конечно, очень удобно все оправдывать «российским вмешательством». Это традиция. На днях депутаты пропрезидентской фракции заявили, что в стране есть «ряд проблем, включая проблемы с выполнением обязательств перед Евросоюзом и проблемы с внутренней стабильностью, подчеркнув, что все это происходит в условиях гибридного противостояния с Россией». Что бы ни случилось, все можно спихнуть на «войну с Россией», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, это очень недальновидная тактика, которая аукнется на национальных выборах, возможно, еще сильнее, чем на региональных. Впрочем, у Зеленского нет никакой свободы действий, ибо он оказывается зажатым в тиски.

«Это было ясно с самого начала его президентства. Непонятным остается лишь то, зачем он вообще полез в политику, зная, что это «расстрельная должность»? Он наивный оптимист или его заставили? Склоняюсь ко второму», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского о лишении судей КС их полномочий имеет все признаки государственного переворота.