Аксенов назвал сроки решения водной проблемы Крыма при негативном сценарии

Симферополь, 2 ноября. В ходе очередного оперативного штаба по вопросам водоснабжения Симферополя глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что даже в самом худшем случае ситуация с водой в городе будет решена к концу 2021 года.

«Наши коллеги приехали и еще раз убедились, что дополнительных источников вокруг Симферополя нет. Поэтому тот путь, который мы с вами выбрали, он единственно правильный. Поэтому мы и в дальнейшем будем двигаться. Тем не менее мы готовы к худшему, до декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков (подачи воды. — Прим.ФАН). Это в самом худшем варианте, если ни одной капли воды не будет», — подвел итоги Сергей Аксенов.

Напомним, что 31 марта в ходе рабочего совещания, прошедшего под руководством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина, были рассмотрены проблемы водоснабжения крымского полуострова и меры, которые начали реализовать для их решения.

Отдельно был рассмотрен вопрос использования реки Салгир для наполнения водопроводных сетей крымской столицы. Несмотря на то, что теоретически за счет использования ресурсов реки можно подавать в систему города около 50 тысяч кубометров воды, это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника.

В связи с этим было принято решение сосредоточить усилия на подаче воды в столицу республики из подземных водозаборов Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский.

«Общий объем воды, который республика получит в результате реализации всех мероприятий на данных объектах, — 60 тысяч кубометров в сутки. Прогнозируемое окончание работ — 18 апреля 2021 года», — заявил на заседании глава республики.

Кроме того, в ходе сегодняшнего совещания глава администрации крымской столицы доложила, что количество жалоб от граждан существенно уменьшилось.

«За прошедшую неделю на телефон единой диспетчерской службы поступило 91 обращение. За сегодняшние сутки всего девять звонков. Большая часть касалась графиков подачи воды, проведения ремонтных работ и низкого давления. По поводу мутности воды ни одного обращения за этот период не поступало», — доложила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

По Симферопольскому району вода подается в рамках графика, о чем свидетельствует спад количества обращений. Об этом главе республики доложил первый заместитель главы администрации района Аламдар Амирасланов.

«За отчетный период резко фиксируется спад обращений. Связано это тем, что вода подается в график и надлежащего качества», — доложил Амирасланов.

Кроме того, в ходе совещания председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов отметил рост волонтерского движения на полуострове и необходимость его централизованной координации.