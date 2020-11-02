Названа причина задержки подписания контракта между Тедеско и «Спартаком»

Москва, 2 ноября. Источник ФАН объяснил задержку подписания нового контракта между тренером Доменико Тедеско и московским футбольным клубом «Спартак».

Как стало известно, в настоящий момент «Спартак» подготовил новое соглашение и предложил его главному тренеру команды Доменико Тедеско. Однако немецкий специалист не спешит ставить подпись под контрактом.

Собеседник ФАН связывает заминку с тем, что она идет вразрез с планами Тедеско, не желающего отягощать себя долговременными обязательствами. Он, по словам источника, знакомого с ситуацией, после успешного сезона в России планировал реанимировать карьеру в Германии. Сообщается, что в этом вопросе он рассчитывает на помощь бывшего генерального директора красно-белых Томаса Цорна, инициировавшего приглашение в «Спартак» Тедеско.