Спорные земли у Плещеева озера могут остаться без туристов

Проект генерального плана городского округа города Переславля-Залесского должен быть утвержден в декабре, но власти оставят в категории сельхозназначения одну из спорных территорий побережья Плещеева озера. Об этом ФАН стало известно из административного документа, оказавшегося в распоряжении редакции.

Как уточняется в документе, проект генплана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ прошел обязательные согласования. Он согласован с Министерством энергетики, Министерством обороны, Министерством природных ресурсов и экологии, Министерством промышленности и торговли, Федеральной службой безопасности, госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос».

Однако новый проект генплана вызвал критику группы местных активистов. Главным объектом споров на общественных слушаниях стала возможность перевода ряда территорий побережья Плещеева озера из категорий сельхозназначения в категорию земли населенных пунктов. При этом один из участков предлагалось перевести из категории сельхозназначения в категорию рекреации, чтобы там можно было развивать туризм.

Главным образом речь идет о земле вокруг деревни Криушкино на территории национального парка «Плещеево озеро». Само озеро — природная жемчужина Центральной России, одно из крупнейших озер Верхнего Поволжья. Именно на Плещеевом озере Петр I отрабатывал первые учения будущего флота России, а легендарный Синий камень — старинное место паломничества — стал обязательным местом посещения для туристов.

За две недели до проведения публичных слушаний по обсуждению генплана ряд жителей написали письмо на имя президента РФ Владимира Путина, а к продвижению протестного движения подключились парламентарии, направив запросы на имя главы Ярославской области.

Противники нового генплана предлагают оставить земли вокруг Плещеева озера в таком статусе, чтобы они оставались полностью нетронутыми. Администрация же считает, что в таком случае область не сможет развиваться в туристическом направлении.

«У нас есть территория вокруг Плещеева озера, которая еще до 2010 года была переведена из сельскохозяйственного назначения в дачное строительство, — рассказал ФАН глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. — Люди там застроились. Лучше или хуже от этого не стало, но переводить в такой же статус соседние территории категорически не хотят. При этом для развития Переславля под туристическое направление такой статус необходим».

Сейчас плотно застроена часть восточного побережья озера, южная и часть западного побережья, объясняет Астраханцев. Северная и частично западная части входят в область перспективного развития. Астраханцев подчеркнул, что Плещеево озеро уникально по розе ветров: там могут отлично развиваться виндсерфинг, каякинг и яхтенный спорт.

«К нам обращаются те, кто готов развить подобные базы на побережье, но для этого нужны земельные участки с таким статусом, — приводит пример Астраханцев. — Мы могли бы сделать пешеходную тропу вокруг озера на деревянных настилах, кемпинговые площадки, кафе, службы быта для развития туризма».

Если эти территории останутся в статусе луга, то городские власти ничего с этим поделать не смогут — там нельзя будет даже палатку поставить, добавил мэр.

«Но противники генплана выставляют это так, будто администрация защищает права коммерсантов и хочет застроить Плещеево озеро. На самом деле они не понимают, что стремятся прийти к нулевой отметке возможностей для этих территорий», — пояснил Валерий Астраханцев.

По мнению главы Переславля-Залесского, новый генплан достаточно универсальный и гибкий. Он разрешает развивать направление туризма без усугубления нагрузки на экологию.

Археолог Владимир Зейфер, который работает в районе Плещеева озера с 2011 года, в разговоре с ФАН заявил, что никогда не подписался бы под бумагами, которые разрешили бы застройку вокруг озера, но при этом не считает новый генплан таким уж злом. По мнению археолога, генплан послужит дальнейшему развитию района, если в результате не будет нанесен урон особо охраняемым зонам вокруг озера.

Зейфер отметил, что очень важно сохранить уникальную составляющую зоны вокруг Плещеева озера, которая интересна именно незастроенной. При этом, добавил археолог, у администрации нет установки чем-то застраивать эту территорию.

«Есть разница: оставить побережье зарастать травой или сделать из него «конфетку». Развиваться эта территория все равно должна. В свое время переславские купцы не допустили строительства железнодорожной ветки через город под предлогом его сохранения, а на самом деле они отстаивали свои коммерческие интересы. Теперь железная дорога идет в стороне от Переславля. Мы сейчас можем совершить такую же ошибку, если не будем грамотно развивать это место», — рассказал Зейфер.

Археолог считает, что в сердце средневекового Переславль-Залесского княжества логично устроить археологический научный центр с возможностью реставрации и экспозиции объектов раскопок. Все это вместе с бережным развитием побережья Плещеева озера, по мнению собеседника ФАН, могло бы привлечь туристов и принести средства в городской бюджет.

Тем не менее Минприроды РФ в лице директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Алексея Григорьева дало дополнительные разъяснения по использованию спорных земельных участков. В письме о проекте документа территориального планирования он сообщил, что включить земельные участки национального парка в границы населенного пункта невозможно — это противоречит природоохранному законодательству РФ. В связи с требованиями Минприроды земли около деревни Криушкино останутся в категории сельхозназначения.

«Это те участки берега Плещеева озера, которые частично относятся к национальному парку, которые сильнее всего отстаивала оппозиция», — отмечают в администрации города.

Добавим, что по итогам завершающих публичных слушаний в Переславле-Залесском большинство собравшихся проголосовало против принятия генплана: 115 — «против», 27 — «за», 15 – «воздержались». Как стало известно ФАН, проект генплана будет направлен на рассмотрение в Переславль-Залесскую городскую думу в декабре 2020 года.