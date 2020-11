Страх и ненависть в США: страна на пороге выборов

До выборов в США остался всего один день. Политическое противостояние республиканцев и демократов достигло своего пика. Пресса, наряду с влиятельными американскими государственными аналитиками, пытается предсказать сценарий предстоящего голосования. Одни полагают, что Дональд Трамп, не признав поражения, примет решение оспаривать результаты выборов в Верховном суде, другие считают, что Джозеф Байден обязательно попытается сфальсифицировать выборы с помощью поддельных бюллетеней, третьи и вовсе прочат Соединенным Штатам массовые вооруженные столкновения.

Простые американцы тоже чувствуют напряженную обстановку в стране. Ситуацию усугубляет неослабевающая пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая вызвала рекордную безработицу в США за последние несколько лет. Огромная часть населения попросту вынуждена сидеть дома, из-за чего становится все более раздражительной, а порой и даже озлобленной.

Отсутствие занятости способствует все большему вовлечению социума в политическое противостояние: люди выходят на улицы, организуют протесты, чинят беспорядки и устраивают столкновения с полицией. Другие, более законопослушные американцы, запуганы настолько сильно, что попросту боятся поднимать тему выборов из-за угрозы увольнения или травли.

Редакция телеграм-канал «Американскiй Номеръ» раскрывает особенности социальной и политической ситуации в Соединенных Штатах накануне президентских выборов.

В США за три дня до выборов проголосовало уже не менее 91,6 миллиона американцев, что уверенно превышает явку 2016 года в два раза. Несмотря на бушующую пандемию коронавируса, огромное количество людей уже сделали свой выбор: это свидетельствует о высоком уровне энтузиазма и заинтересованности среди населения. В досрочном голосовании пока лидируют Техас, Калифорния и Флорида.

Согласно данным партийных выборных штабов, демократы опережают республиканцев в голосовании по почте. Данный факт сильно беспокоит Трампа, небезосновательно и неоднократно утверждавшего, что это основной способ фальсификаций, на который Байден возлагает большие надежды.

Избиратели Республиканской партии, в свою очередь, лидируют в очном голосовании. Для Трампа, желающего во что бы то ни стало переизбраться на второй срок, ситуация складывается весьма неплохо. В некоторых штатах республиканцы сумели сократить отрыв от своих оппонентов, а во многих колеблющихся регионах даже вырваться вперед.

Последние «октябрьские сюрпризы» играют отнюдь не на руку демократам: 24 октября в сеть неизвестными были загружены интимные фотографии и видеозаписи, на которых мужчина, похожий на сына Джозефа Байдена — Хантера, употребляет наркотики и занимается сексом с девушкой, напоминающей его четырнадцатилетнюю племянницу — Натали Байден. Прогрессивную часть американского общества, свято веривших в великую миссию Байдена, опубликованное разоблачение повергло в тотальный шок. По версии отдельных американских новостных сайтов, после обнародования интимных фотографий Хантера количество поисковых запросов «Могу ли я поменять свой голос на выборах?» резко возросло.

В целом, Трамп занимает уверенные позиции в Мичигане, Висконсине, Огайо и Джорджии. Во Флориде, Айове и Северной Каролине демократы ведут, хотя и существенно теряют в сторонниках по сравнению с 2016 годом. Байдена, как и его команду, такие результаты сильно беспокоят: без уверенной победы в раннем голосовании они могут проиграть.

Погромы и беспорядки в американских городах, проходившие под лозунгом расовой справедливости, не утихали весь год. Однако с новой силой волна протеста захлестнула Соединенные Штаты после того, как 27 октября полиция Филадельфии застрелила 27-летнего темнокожего Уолтера Уоллеса, угрожавшего правоохранителям ножом. Несколько ночей в центре города не останавливалось разорение кафе, магазинов и ресторанов. Что примечательно, местный гипермаркет Walmart грабили на протяжении пяти часов при полнейшем попустительстве со стороны стражей правопорядка: демократы в горсовете Филадельфии приказали полиции не мешать «мирным протестующим».

More looting at Walmart in Philadelphia, PA. They're running amok. Looks like some TVs for their hungry children. There literally is bread there, and I don't see anybody with a loaf. #Philly pic.twitter.com/ZZ2OQvfNl8