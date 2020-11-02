Страх и ненависть в США: страна на пороге выборов

До выборов в США остался всего один день. Политическое противостояние республиканцев и демократов достигло своего пика. Пресса, наряду с влиятельными американскими государственными аналитиками, пытается предсказать сценарий предстоящего голосования. Одни полагают, что Дональд Трамп, не признав поражения, примет решение оспаривать результаты выборов в Верховном суде, другие считают, что Джозеф Байден обязательно попытается сфальсифицировать выборы с помощью поддельных бюллетеней, третьи и вовсе прочат Соединенным Штатам массовые вооруженные столкновения.

Простые американцы тоже чувствуют напряженную обстановку в стране. Ситуацию усугубляет неослабевающая пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая вызвала рекордную безработицу в США за последние несколько лет. Огромная часть населения попросту вынуждена сидеть дома, из-за чего становится все более раздражительной, а порой и даже озлобленной.

Отсутствие занятости способствует все большему вовлечению социума в политическое противостояние: люди выходят на улицы, организуют протесты, чинят беспорядки и устраивают столкновения с полицией. Другие, более законопослушные американцы, запуганы настолько сильно, что попросту боятся поднимать тему выборов из-за угрозы увольнения или травли.

Редакция телеграм-канал «Американскiй Номеръ» раскрывает особенности социальной и политической ситуации в Соединенных Штатах накануне президентских выборов.

Как прошло раннее голосование?

В США за три дня до выборов проголосовало уже не менее 91,6 миллиона американцев, что уверенно превышает явку 2016 года в два раза. Несмотря на бушующую пандемию коронавируса, огромное количество людей уже сделали свой выбор: это свидетельствует о высоком уровне энтузиазма и заинтересованности среди населения. В досрочном голосовании пока лидируют Техас, Калифорния и Флорида.

Согласно данным партийных выборных штабов, демократы опережают республиканцев в голосовании по почте. Данный факт сильно беспокоит Трампа, небезосновательно и неоднократно утверждавшего, что это основной способ фальсификаций, на который Байден возлагает большие надежды.

Избиратели Республиканской партии, в свою очередь, лидируют в очном голосовании. Для Трампа, желающего во что бы то ни стало переизбраться на второй срок, ситуация складывается весьма неплохо. В некоторых штатах республиканцы сумели сократить отрыв от своих оппонентов, а во многих колеблющихся регионах даже вырваться вперед.

Последние «октябрьские сюрпризы» играют отнюдь не на руку демократам: 24 октября в сеть неизвестными были загружены интимные фотографии и видеозаписи, на которых мужчина, похожий на сына Джозефа Байдена — Хантера, употребляет наркотики и занимается сексом с девушкой, напоминающей его четырнадцатилетнюю племянницу — Натали Байден. Прогрессивную часть американского общества, свято веривших в великую миссию Байдена, опубликованное разоблачение повергло в тотальный шок. По версии отдельных американских новостных сайтов, после обнародования интимных фотографий Хантера количество поисковых запросов «Могу ли я поменять свой голос на выборах?» резко возросло.

В целом, Трамп занимает уверенные позиции в Мичигане, Висконсине, Огайо и Джорджии. Во Флориде, Айове и Северной Каролине демократы ведут, хотя и существенно теряют в сторонниках по сравнению с 2016 годом. Байдена, как и его команду, такие результаты сильно беспокоят: без уверенной победы в раннем голосовании они могут проиграть.

Война на улицах

Погромы и беспорядки в американских городах, проходившие под лозунгом расовой справедливости, не утихали весь год. Однако с новой силой волна протеста захлестнула Соединенные Штаты после того, как 27 октября полиция Филадельфии застрелила 27-летнего темнокожего Уолтера Уоллеса, угрожавшего правоохранителям ножом. Несколько ночей в центре города не останавливалось разорение кафе, магазинов и ресторанов. Что примечательно, местный гипермаркет Walmart грабили на протяжении пяти часов при полнейшем попустительстве со стороны стражей правопорядка: демократы в горсовете Филадельфии приказали полиции не мешать «мирным протестующим».

More looting at Walmart in Philadelphia, PA. They're running amok. Looks like some TVs for their hungry children. There literally is bread there, and I don't see anybody with a loaf. #Philly pic.twitter.com/ZZ2OQvfNl8 — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 28, 2020

Руководство города, по-видимому, старается не отставать от своих лучших представителей, поэтому позволяет себе довольно резкие высказывания в сторону действующего президента. Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер 29 октября предостерег Трампа от отправки в город наблюдателей в день голосования.

«Держите своих «Гордых парней», отряды головорезов и других «наблюдателей» подальше от нашего города, господин президент. Нарушите здесь закон, и у меня найдется для вас кое-что интересное», — заявил Краснер.

При этом погромы и грабежи, по мнению окружного прокурора, законов города никоем образом не нарушают.

Массовые лутинги и беспорядки также прошли в Бруклине, Нью-Йорк, где 28 октября не менее 200 активистов Black Lives Matter (BLM) под лозунгом «Сожгите полицейский участок в каждом городе» переворачивали полицейские машины, грабили магазины, мусорили и жгли американские флаги. В Лос-Анджелесе митинг за свободу слова закончился побоищем с «Антифа».

В Вашингтоне представители BLM и сторонники Байдена дошли до того, что составили специальную интерактивную карту с описанием, как следует действовать в день голосования, полностью остановив работу американской столицы: какие маршруты перекрывать и что громить. Кроме того, на карту были нанесены дома всех сторонников Республиканской партии, жертвовавших финансовые средства на предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Среди сотрудников полиции, осознавших, что американский закон их больше не защищает, отмечается рекордное количество увольнений. В октябре в Нью-Йорке не менее 2000 правоохранителей написали рапорт об уходе со службы: это на 87% больше, чем в прошлом году. В Сиэтле только за сентябрь уволилось 39 офицеров полиции, по мнению которых город превратился в место, где политики набирают очки за счет ограничения и ущемления полицейских.

Реакция же здравомыслящей части населения Соединенных Штатов вполне логична и закономерна. По всей стране массово баррикадируются магазины и заведения: в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке и Портленде. Люди понимают — в ночь выборов на улицы выйдут десятки тысяч боевиков «Антифа» и BLM с одной целью — погромами не допустить победы Трампа.

Война в Сети

Всю серьезность сложившейся в 2020 году ситуации в обществе понимают не только простые американцы. К 3 ноября, как к Судному дню, готовятся на всех уровнях, в том числе и в Интернете, где от скорости распространения информации напрямую зависит то, что происходит на улицах.

Согласно заявлениям представителей Facebook, для «предотвращения насилия» в день президентских выборов администрация планирует использовать алгоритмы управления новостной лентой, которые ранее использовались в ходе этнических конфликтов в Шри-Ланке и Мьянме.

Модераторы социальной сети собираются искусственно замедлять распространение постов, набирающих популярность, и управлять отображающимся в ленте контентом. И хотя, на первый взгляд, такие меры носят мирную направленность, не исключено, что блокироваться будет исключительно «антидемократический» и «прореспубликанский» контент.

В подобном поведении Facebook и Twitter были уже уличены. В Сенате Конгресса США 29 октября прошли очередные слушания глав Twitter и Facebook Джека Дорси и Марка Цукерберга. Заседание проводилось по тому же вопросу, что и ранее — цензуры социальных сетей в отношении отдельных СМИ, написавших о коррупционной деятельности семьи Байденов.

Разговаривали с приглашенными довольно жестко: сенатор-республиканец Тед Круз спросил у Дорси, кто дал ему право определять, что нельзя говорить СМИ, и что можно слышать американскому народу. Цукерберг, в свою очередь, под давлением законодателей признался, что за 2020 год он нанял 35 тысяч цензоров, ежедневно удаляющих «неправильный» и неполиткорректный контент.

Что примечательно, перед началом слушаний Министерство юстиции США официально поддержало отмену «секции 230», которая избавляет социальные сети от ответственности за публикуемый на их площадках контент. Это позволит подать на них в суд, к примеру, за блокировку аккаунта.

Паника среди демократов

В штате Миннесота 29 октября в последний момент до приезда Трампа на митинг со своими сторонниками, разыгралась настоящая драма в духе демократий государств третьего мира.

Местное руководство, полностью состоящее из представителей Демократической партии, не придумали ничего лучше, кроме как использовать административный ресурс для того, чтобы заставить действующего президента перенести место проведения митинга и ограничить численность его участников до 250 человек.

Изначально свою предвыборную речь Трамп планировал произнести в аэропорту Рочестера, но из-за действий демократов ему несколько раз пришлось поменять место проведения митинга. Генеральный прокурор Миннесоты Кейт Эллисон использовал занимаемое служебное положение для оказания давления на местных организаторов мероприятия, предоставлявших площадку. Сторонники Трампа, стерпевшие все неудобства и все-таки принявшие участие в акции, сразу же распространили эту информацию в социальных сетях, спровоцировав скандал.

К подобным грязным методам демократы прибегают не случайно — они делают все, чтобы не позволить Трампу мобилизовать больше избирателей в Миннесоте. Штаб Байдена паникует, и совершенно оправданно: чернокожее и испаноязычное население, на которое Байден так надеется, довольно неохотно приходит на участки для раннего голосования.

Превышение должностных полномочий, нарушение свободы слова, погромы на улицах — всего лишь подготовка к тому, что последует за 3 ноября. Демократы готовятся: они знают, что делать, если вдруг фортуна повернется к ним спиной, и Дональда Трампа переизберут на второй срок. Для них это будет своеобразной точкой невозврата, ситуацией, в которой терять им станет уже нечего. Они, скорее всего, выведут весь свой боевой потенциал на улицы, чтобы вынудить Конгресс или Верховный суд признать победу Трампа незаконной. И если нынешний президент находится под надежной защитой, то его сторонникам, особенно в городах с демократами во главе, вряд ли кто-то придет на помощь.