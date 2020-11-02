СМИ сообщили о вооруженном нападении боевиков ПНС Ливии на триполийца

Триполи, 2 ноября. Боевики операции «Вулкан гнева» Правительства национального согласия ограбили жителя ливийской столицы, пригрозив ему расправой.

Источник канала «аль-Джамахирия» рассказал, что группа вооруженных боевиков на тонированном белом автомобиле с логотипом «Вулкан гнева» подъехала к серому BMW в районе ад-Дариби в Триполи. Они наставили на водителя оружие и начали рыться в его машине. В результате налета джихадисты украли у гражданина 10 тысяч ливийских динар, после чего скрыли с места преступления.

Напомним, что это не первый подобный случай. Жители Тархуны попросили защитить их от грабежей боевиков ПНС. Вооруженные джихадисты устраивают набеги на их дома, пишет Федеральное агентство новостей.