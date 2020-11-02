Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

В России началась сокращенная рабочая неделя. В Роструде напомнили, когда и как отдыхают жители страны в первую неделю ноября. Подробнее — в материале ФАН.

День народного единства

В первую неделю ноября россияне будут работать всего четыре дня. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается в стране 4 ноября. Этот день будет выходным.

«Поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час», — говорится в сообщении Роструда.

День народного единства — государственный праздник в России. 4 ноября является выходным, начиная с 2005 года.

Кто работает три дня

Жители Татарстана в первую рабочую неделю будут работать всего три дня. 4 ноября в республике, как и во всей России, отмечают День народного единства, — это праздничный выходной день. А вот 6 ноября в регионе празднуют День Конституции РТ — это нерабочий праздничный день.

«В 2020 году при пятидневной рабочей неделе 4 и 6 ноября являются днями отдыха», — напомнили в Минтруда республики.

При этом 3 и 5 ноября у татарстанцев будет сокращенный рабочий день — его продолжительность уменьшается на один час.

Оплата труда в выходные и праздники

Порядок труда в выходные и нерабочие праздничные дни определен статьей 153 Трудового кодекса РФ. Согласно документу, труд в такие даты оплачивается не менее чем в двойном размере, а сотрудники, которые работают сдельно, имеют право получить оплату в размере «не менее чем по двойным сдельным расценкам».

«Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором», — говорится в статье 153 ТК РФ.

Кроме того, по желанию сотрудника, который работал в выходной или нерабочий праздничный день, ему могут предоставить другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.