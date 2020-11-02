Брутер указал на массовые фальсификации в ходе выборов президента Молдавии

Выборы президента Молдавии прошли нелегитимно, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В комментарии ФАН он указал на массовые фальсификации в диаспоре в ходе голосования.

Экс-премьер Молдавии Майя Санду обходит действующего президента страны Игоря Додона на состоявшихся в воскресенье, 1 ноября, выборах главы государства. По результатам обработки 99,02% протоколов, Санду набирает 35,42% голосов избирателей. Додон набирает 33,16% голосов.

Ранее ЦИК республики признал выборы президента Молдавии состоявшимися. Однако, отметил политолог Владимир Брутер, голосование в диаспоре сопровождалось массовыми фальсификациями.

«Все прошло совершенно, на мой взгляд, нелегитимно. Голосование в диаспоре носит откровенно фальсифицированный характер. Количество проголосовавших в диаспоре значительно превышает то количество голосов, которое могло быть там задействовано: 15% проголосовавших в диаспоре, причем только в западной. Почему-то в России проголосовало считанное число людей. Все это говорит об организованной заранее фальсификации, которая призвана изменить результаты выборов», — сказал Владимир Брутер в комментарии ФАН.

Политолог объяснил, чем обернется для России победа Майи Санду на выборах президента Молдавии. Аналитик считает, что экс-премьер республики в случае свой победы в президентской гонке будет придерживаться прозападной линии.

«Майя Санду будет придерживаться прозападной и антироссийской направленности», — сказал Владимир Брутер.

Молдавию ждет второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Брутер назвал главное отличие нынешнего голосования в Молдавии от предшествующих выборов в республике.

«[На прошлых выборах] массовые фальсификации в диаспоре были только во втором туре, а здесь они начались в первом», — сказал политолог.

Напомним, президента Молдавии выбирают сроком на четыре года. По результатам обработки 99,02% протоколов, следом за Санду и Додоном в списке претендентов на пост главы государства расположились: кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый (16,98% голосов), кандидат от партии «Шор» Виолета Иванов (6,59%), председатель партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (3,25%), кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу (1,39%), глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,19%).