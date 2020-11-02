Правительство Пензенской области решит проблему «моста дураков»

Правительство Пензенской области осведомлено о потенциальной проблеме затруднения проезда под ж.-д. мостом на улице Ерик после открытия Бакунинского моста. Об этом в интервью корреспонденту ФАН рассказал официальный представитель правительства.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о реконструкции существующего путепровода, пересекающего железную дорогу», — поделился он.

Проблема затруднения проезда в узком S-образном путепроводе на улице Ерик города Пензы давно известна местным автомобилистам. Еще до начала реконструкции моста в створе улиц Бакунина и Злобина движение регулярно замедлялось не только из-за сложности самого путепровода, но и по причине периодического застревания в нем высоких грузовых автомобилей. Из-за последней особенности низкого ж.-д. путепровода горожане прозвали его «мостом дураков».

После открытия Бакунинского моста в 2021 году, а также ликвидации разрыва автомобильного движения по улице Бакунина через Центральный рынок в 2023 году, поток автомобилей, который складывается из потоков, движущихся по улицам Бакунина, Урицкого и Злобина, будет вынужден упереться в проблемный ж.-д. путепровод, что приведет к образованию заторов. Как именно будет решена данная проблема, в правительстве не уточнили.