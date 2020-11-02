Бирюсинск, 2 ноября. Две жительницы Иркутской области предстали перед судом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Информацию об этом передает ГУ МВД по региону.

Женщины планировали построить в Бирюсинске развлекательный центр, который был бы оснащен аквапарком, боулингом и рестораном. Для реализации задуманного сообщницы взяли кредит, а когда средства иссякли, они решили обманным способом заставлять обычных граждан брать кредиты в банках. Злоумышленницы уверяли жертв, что долг и проценты заплатят самостоятельно.

«Организаторы аферы фальсифицировали различные документы, в том числе сведения о заработной плате и месте работы заемщиков и поручителей», — сказано в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Сообщницы причинили ущерб на сумму 110 млн рублей и обманули 255 человек.