Специалист по фондовому рынку назвал самую перспективную валюту

Москва, 2 ноября. Инвесторам в настоящее время может быть интереснее европейская валюта, чем американский доллар. Это связано с высокими темпами роста экономики еврозоны.

Соответствующее предположение во время интервью для РИА Новости сделал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Специалист напомнил, что в настоящее время доллар продолжает свое падение относительно корзины резервных валют. Он подчеркнул, что индекс американской валюты уже опустился до отметки двухлетних минимумов. Зельцер считает, что сейчас из-за доллара существует риск расширения девальвации.

«На фоне масштабной программы монетарно-фискального стимулирования и рвения властей Штатов сократить свой торговый дефицит доллар, думается, не лучшее средство сохранения капитала», — отметил эксперт по фондовому рынку.

Он добавил, что нынешние перспективы евро намного устойчивее, чем у доллара. По сравнению с США, в Европе сейчас наблюдается более высоки темп восстановления экономики после первой волны пандемии COVID-19.