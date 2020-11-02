Юрист раскрыл мошенническую схему с компенсацией за коммунальные расходы

Москва, 2 ноября. Новая схема мошенников заключается в том, что они предлагают выплатить «жертве» компенсацию за коммунальные расходы, при условии внесения небольшой суммы денег.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин уточнил в интервью «Прайму», что обычно сумма таких «компенсаций» составляет около 5 тысяч рублей. Этого оказывается вполне достаточно, чтобы ежедневно обманывать десятки людей.

Мошенники направляют на электронную почту «жертвы» письмо, в котором говорится, что ему положена компенсация или субсидия за коммунальные платежи. Перейдя по ссылке, гражданин попадает на сфабрикованный сайт, который был явно сделан «на скорую руку» со множеством кричащих заголовков и восклицательных знаков. На таком сайте прописаны условия для получения компенсации, которые заключаются в переводе денежных средств для ее «вывода» на счет получателя.

Эксперт подчеркнул, что если человек не уверен в легальности или официальности платежа, в этом случае не следует перечислять свои деньги.