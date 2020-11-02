Актриса Кошкина «заворожила» подписчиков соблазнительным декольте

Москва, 2 ноября. Актриса Яна Кошкина снова вызвала бурю эмоций среди своих подписчиков в Instagram. Новый образ артистки в интригующем комбинезоне назвали «завораживающим».

Девушка опубликовала серию снимков, на которых предстала в комбинезоне в стиле «сафари». Кошкина в очередной раз продемонстрировала безупречные формы, подчеркнув грудь откровенным декольте. Однако в этот раз поклонники артистки обратили внимание не только на роскошный бюст, но и «дикий» взгляд девушки.

«Взгляд, как у дикой кошки. Настоящая хищница, заворожила!», — отметил фанат.

«Твой взгляд — удар в самое сердце!», — добавил подписчик.

«Ты суперская. И не только внешне, но и с юмором все хорошо», — написал фолловер.

«Помимо красоты, Яна, вы очень грациозная девушка! Шикарно», — восхитился поклонник.

«Как так может выглядеть человек... Это же ангел!», — оставил комплимент юзер.

Многие обратили внимание, что такой роскошной девушке необходима пара и стали задавать вопросы актрисе, когда же она покажет своего избранника. Сама Кошкина никак не комментирует подобные вопросы о личной жизни.

Особую популярность в народе Яна Кошкина снискала после своего участия в таких проектах как «Однажды в России», «ЧОП», «Молодежка» и «Домашний арест».