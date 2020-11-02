Байден: поражение Трампа на выборах в США станет «ударом» по COVID-19

Нью-Йорк, 2 ноября. Предпосылкой победы над пандемией COVID-19 в США станет поражение нынешнего лидера страны Дональда Трампа на грядущих выборах американского президента.

Соответствующее заявление сделал кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Джозеф Байден во время своего выступления перед избирателями в Филадельфии (штат Пенсильвания).

«Чтобы победить вирус, нужно сначала нанести поражение Трампу. Он сам является вирусом», — заявил кандидат на пост президента США.

Кроме того, Байден высказал мнение относительно недавних предположений действующего лидера США о том, что сотрудники американских медицинских учреждений искусственно завышают данные о количестве заражений в стране ради получения собственной выгоды. Подобные утверждения Трампа возмутили демократа.

«Это нечто большее, чем нападки. Это позор, он сам является позором», — подчеркнул он.

Декан факультета международных исследований Университета Джонса Хопкинса Элиот Коэн недавно опубликовал статью в журнале Foreign Affairs, в которой заявил, что с приходом Трампа к власти «мощь» США ушла в прошлое, а американские граждане опасаются второго срока правления действующего президента, пишет Infox.ru.