Студент НГТУ НЭТИ Социховский соорудит систему отопления для электромобиля

Новосибирск, 2 ноября. Система отопления для электромобиля, которая даст возможность перемещаться на нем в мороз на большое расстояние, будет создана в НГТУ НЭТИ.

Жидкостная система используется для охлаждения двигателя на электромобилях. Именно она отводит тепло в окружающую среду через радиатор, рассказал руководитель проекта Егор Спиридонов, передает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

«Наша задача — просчитать, сколько тепла мы можем направить на отопление электромобиля», — отметил он.

В данный момент в качестве системы отопления в таких транспортных средствах применяются резисторы, которые нагреваются и берут электрическую энергию от аккумулятора. По этой причине электромобиль может проехать меньшее расстояние.

С помощью разработанной системы электромобиль сможет ездить даже в мороз. Автором этого проекта является студент первого курса магистратуры факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ Максим Социховский.