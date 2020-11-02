Депутат ГД Онищенко: тотальный карантин в детсадах РФ не стоит объявлять

Москва, 2 ноября. Необходимости останавливать работу всех детских садиков в России сейчас нет. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, пишет URA.RU.

Если в детском садике есть больные, то его необходимо закрыть на карантин, отметил Онищенко. Однако он добавил, что объявлять тотальный карантин для всех садиков не нужно.

«Но остановить работу всех садиков по стране не стоит, поскольку дети не входят в группу риска», — заявил депутат ГД.

В российских регионах, где отмечается высокий рост заболеваемости COVID-19, власти могут ввести более жесткие ограничительные меры, уточнил парламентарий. Он заключил, что соответствующие решения принимаются исходя из эпидемиологической обстановки.