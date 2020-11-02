Сокращенная рабочая неделя началась в РФ

Москва, 2 ноября. Четырехдневная рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

В 2020 году праздник выпадает на среду. Этот день объявлен нерабочим. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращена на один час, потому что он является предпраздничным.

Отмечается, что 31 декабря текущего года пока остается рабочим днем, даже невзирая на ряд предложений сделать этот день выходным. Новогодние каникулы, по постановлению российского премьер-министра Михаила Мишустина, продлятся с 1 по 10 января.