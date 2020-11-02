Зеленский обвинил «темные силы» в попытке осуществить контрреволюцию

Киев, 2 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинских политиков и олигархов с пророссийскими взглядами в попытке осуществить контрреволюцию.

По его словам, украинское руководство постоянно сталкивается с систематическими попытками «подорвать верховенство закона», уничтожить достигнутый в сфере борьбы с коррупцией процесс.

«Те, кто возглавляет эту кампанию, хорошо известны. Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов, которые считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов», — сказал украинский лидер.

По его словам, на Украине есть политики и олигархи, которые выступают против интеграции Киева в Европейский союз и Североатлантический альянс, противятся сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом.

Зеленский в интервью газете Financial Times обратился к иностранным государствам с просьбой продолжать поддерживать Украину. Он заверил международных партнеров Украины, что его правительство даст отпор «темным силам» в попытках осуществить контрреволюцию.