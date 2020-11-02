Критик Соседов причислил Наргиз к людям «низкого пошиба» за ее пьянство

Москва, 2 ноября. Музыкальный критик Сергей Соседов резко отреагировал на недавнее признание певицы Наргиз в том, что она позволяла себе пить за кулисами и во время концертов.

Критик отметил, что не видит ничего предосудительного в том, что артист позволяет себе пропустить бокал вина или рюмку водки — для разогрева голосовых связок. Однако он категорически против практики, когда исполнитель выходит к зрителю в состоянии опьянения. Соседов резко высказался о самой Наргиз и ее пристрастии к спиртным напиткам, передает Пятый канал.

«Наргиз — это дутая величина. Никакими особыми данными она не обладает, кроме внешности и эпатажного поведения, часто очень вздорного. Очень жаль, что она выпивает на сцене. Жаль таких певцов и певиц. В моем понимании это люди низкого пошиба», — заявил журналист.

Соседов подчеркнул, что пить алкоголь и нецензурно выражаться на концертах — не показатель какой-то доблести артиста. Напротив, это непристойное и неприличное поведение.

Музыкальный критик уверен, что подобное отношение к публике должен курировать Минкульт и специальные отделы при администрации президента РФ. Соседов напомнил, что в СССР организация концертов была идеальной. В советское время было невозможно представить артиста в неподобающем состоянии. Журналист полагает, что под надлежащим контролем, случаев пьянства на сцене стало бы значительно меньше.

Недавно Наргиз призналась, что имеет пристрастие к алкоголю и многих своих выступлений попросту не помнит. Однако певица не считает этот факт зазорным.